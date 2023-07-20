Nissan на заводі в Йокогамі виготовив вже 40-мільйонний двигун — Finance.ua
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Nissan на заводі в Йокогамі виготовив вже 40-мільйонний двигун

Фондовий ринок
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Nissan на заводі в Йокогамі виготовив вже 40-мільйонний двигун
Nissan на заводі в Йокогамі виготовив вже 40-мільйонний двигун
Завод в Йокогамі розпочав свою діяльність у 1935 році, через два роки після заснування компанії Nissan. У 1976 році вийшов 10-мільйонний двигун, у 1986 році - 20-мільйонний, а у 1997 році виробництво сягнуло 30 мільйонів. Ще більш особливим є те, що завод подолав 40-мільйонний рубіж у рік, коли Nissan святкує своє 90-річчя.
Таміо Вада, директор заводу в Йокогамі, каже: «Ми отримали можливість досягти позначки в 40 мільйонів завдяки тому, що наші автомобілі користуються попитом у багатьох клієнтів по всьому світу».
Ряд двигунів, вироблених на заводі в Йокогамі, увійшли в історію автомобілебудування. Серед них L20ET 1979 року, який став першим в Японії двигуном для легкових автомобілів з турбонаддувом, та VG 1983 року, перший в країні серійний двигун V6. Зараз завод в Йокогамі виробляє двигун VR38DETT, який вручну збирають кваліфіковані майстри такумі для Nissan GT-R. З 2007 року тут виготовляють VC Turbo — перший у світі серійний двигун із технологією змінного ступеня стиснення."Перший у світі серійний двигун VC Turbo досягає як високих екологічних показників, так і неперевершеної потужності завдяки регулюванню ступеня стиснення", — говорить Вада.
Разом зі змінами в житті суспільства змінюється і завод в Йокогамі. З моменту запуску повністю електричного LEAF у 2010 році завод також випускає мотори, в тому числі для автомобілів, оснащених технологією e-POWER, таких як Nissan Note. У 2022 фінансовому році мотори становили близько 40% обсягу виробництва заводу в Йокогамі.Наближаючись до свого 90-річчя, завод в Йокогамі й надалі відіграє провідну роль у розвитку передових технологій виробництва Nissan. Окрім виробництва двигунів, він також виступає дослідним центром для розробки технології виробництва силових агрегатів, яка матиме світове застосування. Наступного року на заводі буде встановлено пілотну лінію для розробки повністю твердотілих батарей.
За матеріалами:
Autoconsulting
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