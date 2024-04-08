Nissan готує нове покоління позашляховика Patrol — Finance.ua

Nissan готує нове покоління позашляховика Patrol Сьогодні 05:45 — Фондовий ринок

Nissan готує нове покоління позашляховика Patrol

Компанія Nissan готує нове покоління позашляховика Patrol. Дебют машини, яку протиставляють моделі Toyota Land Cruiser 300, запланований на цей рік. Як вона може виглядати, показав на власних рендерах незалежний дизайнер з ніком «VKNV».

На думку художника, який підготував рендери, новий Patrol (Y63) матиме переглянутий дизайн. Основною його рисою стане нова фронтальна частина кузова, названа художником Tiger Face (у перекладі «обличчя тигра»).

Автомобіль збереже V-подібну радіаторну решітку, але її зроблять більшою, а також зможе похвалитися іншими фарами та незвичайними пластиковими вставками з боків бампера, в які будуть інтегровані протитуманні ліхтарі.

Що стосується корми, то її перероблять набагато ґрунтовніше, ніж фронтальну частину кузова. Реформеному позашляховику дістануться нові двері багажника, нова конфігурація задніх ліхтарів, об'єднаних світлодіодною смугою, а також мінімалістичний бампер.

Жодних офіційно підтверджених подробиць про те, чого можна чекати від технічної частини цієї моделі, поки що немає.

Актуальний Патрол сьогодні продається в США під назвою Armada і оснащується 5,6-літровим бензиновим атмосферним мотором V8, але інсайдери впевнені, що замість нього машина отримає більш сучасний двигун V6, як це було зроблено з його потенційним конкурентом Toyota Land Cruiser 300.

Уявити новий Nissan Patrol хочуть до кінця 2024 року.

uamotors За матеріалами:

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