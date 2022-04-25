Німеччиною "бродить примара гіперінфляції" — Finance.ua

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Німеччиною "бродить примара гіперінфляції"

Вчора 17:26 — Фондовий ринок

Матеріал підготовлено відділом аналітики фінансових ринків RoboForex

Індекс цін виробників промислових товарів у ФРН у березні виріс у річному вираженні на рекордні 30,9%, повідомляється в прес-релізі Федерального статистичного бюро країни (Destatis). У березні 2022 року він помітно збільшився порівняно з показниками 2021 року. За даними статбюро, це було найвище зростання за всю історію спостережень. У місячному вираженні ціни збільшились на 4,2% після зростання на 2,2% у лютому. Незважаючи на недавній стрибок, поточне значення, як і раніше, вдвічі нижче за рівень початку пандемії. Зрозуміло, збільшення цін на кінцеву продукцію буде або вже частково (якщо не повністю) перекладено на споживачів.

Індекс цін виробників у Німеччині. Джерело: tradingeconomics.com

В Італії та Греції такою інфляцією нікого не здивуєш. Там до переходу на євро звикли до таких явищ. Девальвація ліри та драхми були звичним явищем, але не в Німеччині, де монетарна влада всі останні десятиліття прагнула порядку в фінансах. Там ще жива пам’ять про страх гіперінфляції у Веймарській республіці (назва ФРН з 1918 по 1933 рік). Німеччина «до останнього» наполягала на бюджетній консолідації у країнах єврозони та не хотіла, щоб ЄЦБ включав «друкарський верстат» у 2015 році. Але, мабуть, іншого вибору не було, і в результаті ЄС пішов шляхом США.

Інфляція у ЄС. Джерело: tradingeconomics.com

Якщо зараз ФРС хоч якось може збільшувати ставку до 2,0-2,5% річних у боротьбі з інфляцією, то ЄЦБ цього зробити практично не може. Такий же рівень ставки в єврозоні здатний призвести до дефолту Італії, Греції, Іспанії та навіть Франції, де рівень держборгу до ВВП піднявся набагато вище за 100%. У зв’язку з цим німцям доведеться «терпіти» таку інфляцію та платити за своїх «південних сусідів». В іншому випадку ФРН буде змушена вийти з єврозони, тобто повернути в обіг німецьку марку. Наразі подібний сценарій виглядає майже неймовірним. Однак й Brexit колись теж здавався нездійсненним. До речі, Банк Англії одним із перших серед ЦБ розвинутих країн почав підвищувати облікову ставку та скорочувати баланс.

Альтернативою може бути ще більш фантастичний сценарій реструктуризації боргів Португалії, Греції, Італії та Іспанії. Це згубним чином позначиться лише на рівні життя і темпи економічного зростання цих країнах. На цьому тлі інфляція виглядає набагато меншим злом. З цієї причини євро щодо долара США на міжнародному валютному ринку впевнено рухається до паритету на радість експортерам із Німеччини та Франції.

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