Німеччина виділила 70 млн євро на закупівлю когенераційних установок, генераторів та сонячних панелей — Finance.ua
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Німеччина виділила 70 млн євро на закупівлю когенераційних установок, генераторів та сонячних панелей

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Німеччина додатково виділила 70 млн євро для забезпечення українських громад когенераційними установками, генераторами та сонячними панелями.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, цього тижня Україна отримала також додатковий пакет підтримки від Швейцарії в розмірі 1,7 млрд доларів на проєкти реконструкції в Україні на наступні 4 роки.
Крім того, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 1 млрд доларів на відновлення української енергетичної системи та гуманітарну допомогу.
У вересні Німеччина додатково виділила 100 млн євро для підтримки енергетики України.
За матеріалами:
Українські Новини
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