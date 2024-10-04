Німеччина виділила 70 млн євро на закупівлю когенераційних установок, генераторів та сонячних панелей — Finance.ua

Німеччина виділила 70 млн євро на закупівлю когенераційних установок, генераторів та сонячних панелей Сьогодні 19:33

Німеччина додатково виділила 70 млн євро для забезпечення українських громад когенераційними установками, генераторами та сонячними панелями.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, цього тижня Україна отримала також додатковий пакет підтримки від Швейцарії в розмірі 1,7 млрд доларів на проєкти реконструкції в Україні на наступні 4 роки.

Крім того, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 1 млрд доларів на відновлення української енергетичної системи та гуманітарну допомогу.

У вересні Німеччина додатково виділила 100 млн євро для підтримки енергетики України.

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