Німеччина виділила 70 млн євро на закупівлю когенераційних установок, генераторів та сонячних панелей — Finance.ua

Німеччина виділила 70 млн євро на закупівлю когенераційних установок, генераторів та сонячних панелей
Німеччина додатково виділила 70 млн євро для забезпечення українських громад когенераційними установками, генераторами та сонячними панелями.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, цього тижня Україна отримала також додатковий пакет підтримки від Швейцарії в розмірі 1,7 млрд доларів на проєкти реконструкції в Україні на наступні 4 роки.
Крім того, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділить 1 млрд доларів на відновлення української енергетичної системи та гуманітарну допомогу.
У вересні Німеччина додатково виділила 100 млн євро для підтримки енергетики України.
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