Німеччина виділила 60 млн євро на енергетичну підтримку України
Німеччина мобілізувала додаткові 60 млн євро для підтримки України в умовах російських атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ ФРН у соціальній мережі X.
«Ми стоїмо на боці України. Жорстокі атаки путіна прицільно спрямовані проти цивільного населення та енергетичної інфраструктури. Саме тому Німеччина мобілізувала додаткові 60 млн євро — для тепла, захисту, систем опалення та гарячого водопостачання для людей в Україні
— йдеться у дописі.
Оголошення нової підтримки з боку Німеччини на зимову та енергетичну підтримку України привітав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Ця допомога сприятиме тому, щоб наші люди залишалися в теплі та безпеці завдяки посиленню систем опалення і теплопостачання — з особливим фокусом на прифронтові регіони
— зазначив Сибіга.
