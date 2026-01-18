0 800 307 555
укр
Німеччина виділила 60 млн євро на енергетичну підтримку України

Енергетика
60 млн євро - стільки виділила Німеччина на енергетичну підтримку України
Німеччина мобілізувала додаткові 60 млн євро для підтримки України в умовах російських атак на цивільну та енергетичну інфраструктуру.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ ФРН у соціальній мережі X.
«Ми стоїмо на боці України. Жорстокі атаки путіна прицільно спрямовані проти цивільного населення та енергетичної інфраструктури. Саме тому Німеччина мобілізувала додаткові 60 млн євро — для тепла, захисту, систем опалення та гарячого водопостачання для людей в Україні
— йдеться у дописі.

Оголошення нової підтримки з боку Німеччини на зимову та енергетичну підтримку України привітав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Ця допомога сприятиме тому, щоб наші люди залишалися в теплі та безпеці завдяки посиленню систем опалення і теплопостачання — з особливим фокусом на прифронтові регіони
— зазначив Сибіга.


За матеріалами:
Укрінформ
