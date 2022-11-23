Німеччина виділяє Україні додаткові 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги — Finance.ua
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Німеччина виділяє Україні додаткові 40 мільйонів євро гуманітарної допомоги

Казна та Політика
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Німеччина надасть Україні 40 мільйонів євро допомоги на гуманітарні потреби.
Про це повідомила державний міністр Європи та клімату Німеччини Анна Люрманн, передає Інтерфакс-Україна.
«Я приїхала сьогодні також, щоб оголосити, що Німеччина надасть ще 40 млн євро на гуманітарну допомогу, щоб допомогти цієї зими. Ми також надамо додаткові 5 млн євро на реконструкцію українських шкіл разом із UNDP», — сказала вона журналістам
За її словами, процес передання обладнання для допомоги взимку, зокрема генераторів на більш ніж 11 млн євро, які прибудуть до України найближчим часом, вже розпочався.
Крім цього, державний секретар з європейських справ Румунії Даніела Гітман, яка також прибула до України у складі міжнародної делегації, зазначила, що її країна надасть 300 тис. євро для допомоги українському населенню взимку.
Міністр у справах ЄС та Конституції Австрії Кароліна Едтштадлер розповіла, що Австрія надала Україні найбільший пакет гуманітарної допомоги в історії — понад 92 млн євро. А також надасть 100 тисяч євро для Міжнародного кримінального суду аби забезпечити незалежне розслідування воєнних злочинів та розпочати збирання доказів.
Секретарка МЗС Латвії Гунда Рейре повідомила, що наступного тижня розпочне роботу центр реабілітації жінок в Івано-Франківську, який частково фінансує Латвія. Він надаватиме притулок, послуги реабілітації, юридичні консультації та психологічну допомогу.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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