Німеччина відкликала дозвіл на роботу майже всіх консульств росії — Finance.ua

Німеччина відкликала дозвіл на роботу майже всіх консульств росії Сьогодні 09:14 — Світ

Німеччина відкликала дозвіл на роботу майже всіх консульств росії

Німеччина у відповідь на обмеження росією чисельності німецьких держслужбовців на її території відкликала дозвіл на роботу чотирьох із п’яти консульств росії у Німеччині.

Про це повідомляє Spiegel.

Речник МЗС Німеччини у Берліні оголосив, що ФРН реагує на скорочення росією чисельності усіх співробітників німецьких дипломатичних представництв та інших організацій, як Гете Інститут, до 350 осіб, і у відповідь закриває чотири російські консульства.

За його словами, російську сторону проінформували про рішення 31 травня і москву просять остаточно згорнути роботу цих консульств до 31 грудня 2023 року.

Ще одне генконсульство та посольство росії зможуть продовжувати роботу.

Речник зазначив, що це рішення створює «структурний і кадровий паритет».

Одночасно Німеччина закриває три свої консульства у росії з листопада — у Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську.

Речник німецького МЗС назвав рішення росії ескалацією. «Це невиправдане рішення змушує федеральний уряд вдатися до дуже суттєвих скорочень у всіх сферах нашої присутності у росії», — зазначив він.

москва ухвалила своє рішення, ймовірно, у відповідь на спроби уряду Німеччини позбутися співробітників російських спецслужб, замаскованих під дипломатів. Коли у квітні Німеччину покинула двозначна кількість співробітників, російське МЗС заявило про «ворожі дії Берліна» і попередило про наслідки.

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Українська правда За матеріалами:

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