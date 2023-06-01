Німеччина відкликала дозвіл на роботу майже всіх консульств росії — Finance.ua

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Німеччина відкликала дозвіл на роботу майже всіх консульств росії

Світ
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Німеччина відкликала дозвіл на роботу майже всіх консульств росії
Німеччина відкликала дозвіл на роботу майже всіх консульств росії
Німеччина у відповідь на обмеження росією чисельності німецьких держслужбовців на її території відкликала дозвіл на роботу чотирьох із п’яти консульств росії у Німеччині.
Про це повідомляє Spiegel.
Речник МЗС Німеччини у Берліні оголосив, що ФРН реагує на скорочення росією чисельності усіх співробітників німецьких дипломатичних представництв та інших організацій, як Гете Інститут, до 350 осіб, і у відповідь закриває чотири російські консульства.

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За його словами, російську сторону проінформували про рішення 31 травня і москву просять остаточно згорнути роботу цих консульств до 31 грудня 2023 року.
Ще одне генконсульство та посольство росії зможуть продовжувати роботу.
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Речник зазначив, що це рішення створює «структурний і кадровий паритет».
Одночасно Німеччина закриває три свої консульства у росії з листопада — у Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську.
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Речник німецького МЗС назвав рішення росії ескалацією. «Це невиправдане рішення змушує федеральний уряд вдатися до дуже суттєвих скорочень у всіх сферах нашої присутності у росії», — зазначив він.
москва ухвалила своє рішення, ймовірно, у відповідь на спроби уряду Німеччини позбутися співробітників російських спецслужб, замаскованих під дипломатів. Коли у квітні Німеччину покинула двозначна кількість співробітників, російське МЗС заявило про «ворожі дії Берліна» і попередило про наслідки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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