Німеччина створить стратегічний газовий резерв Сьогодні 22:21 — Енергетика

Уряд Німеччини може створити стратегічний газовий резерв на випадок надзвичайних ситуацій.

Як повідомляє «Європейська правда», про це заявила міністерка економіки та енергетики Німеччини Катерина Райхе, яку цитує DW

Влада вивчає різні варіанти для створення такого резерву «якнайшвидше», тож тепер очікує на відповідні висновки експертів.

Міністерка сподівається, що стратегічний запас газу вдасться сформувати вже до початку наступного зимового сезону.

Міністерство веде «інтенсивний діалог» із газовими операторами, аби створення резерву не призвело до ринкових перекосів.

Райхе переконана, що країні необхідний як «ринково організований бізнес зі зберігання газу», так і «інструмент на випадок надзвичайних ситуацій, спричинених зовнішніми шоками», як-от війна США та Ізраїлю з Іраном.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.