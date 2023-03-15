Німеччина створила альянс, щоб протистояти забороні автомобілів з ДВЗ — Finance.ua

Німеччина створила альянс, щоб протистояти забороні автомобілів з ДВЗ Сьогодні 19:30 — Технології&Авто

Німеччина створила альянс, щоб протистояти забороні автомобілів з ДВЗ

Німеччина сформувала всередині ЄС альянс, який має допомогти протистояти забороні на машини із ДВЗ із 2035 року. Серед залучених країн — Італія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща та Румунія.

Про це повідомляє Reuters

Міністри транспорту цих країн обговорили пропозицію Єврокомісії щодо введення мораторію на продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння і дійшли висновку, що план потребує термінового коригування.

У лютому Європарламент схвалив заборону на торгівлю новими машинами з традиційними паливними моторами. Однак у низці країн виступають проти такого радикального мораторію.

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За словами міністра транспорту Німеччини Фолькера Віссінга, ця пропозиція має бути негайно змінена. Неформальний альянс запропонував залишити можливість використання ДВЗ на синтетичному паливі. Воно вуглецево-нейтральне і може виступати як альтернатива електриці.

«Заборона на двигун внутрішнього згоряння, коли він може працювати без шкоди для клімату, здається нам неправильним підходом», — заявив Віссінґ.

Також він висловлював побоювання з приводу масових звільнень, які спричинить різку зміну індустрії. Деякі виробники вже інвестують у синтетичне паливо, а також ДВС, де замість бензину використовується стислий водень.

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