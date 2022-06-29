Країни ЄС погодили заборону нових автівок з ДВЗ з 2035 року — Finance.ua
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Країни ЄС погодили заборону нових автівок з ДВЗ з 2035 року

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Країни ЄС погодили заборону нових автівок з ДВЗ з 2035 року
Країни ЄС погодили заборону нових автівок з ДВЗ з 2035 року
Міністри охорони довкілля 27 країн-членів Європейського Союзу погодили запровадження значно суворіших норм протидії змінам клімату, що дозволять цілком виключити викиди вуглекислого газу новими автомобілями до 2035 року.
Досягненню відповідного компромісу передували напружені переговори європейських урядовців, що затяглися до ранку середи, 29 червня, під час засідання Ради ЄС у Люксембурзі.
Спільна компромісна угода спрямована на скорочення обсягів викидів парникових газів у ЄС вже у 2030 році на щонайменше 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком, а не на раніше узгоджені 40 відсотків.
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Рішення про запровадження до 2035 року цільового показника зниження викидів CO2 на 100 відсотків для нових легкових автомобілів і фургонів фактично забороняє продаж у 27 країнах ЄС нових автомобілів на бензині чи дизельному паливі.
«Це кінець гри для двигуна внутрішнього згоряння у Європі», — цитує інформагенція AP спільну заяву урядовців.
Вони також переконані, що такий крок «покладе край владі нафтової промисловості над транспортом».
За словами заступника голови Європейської Комісії Франса Тіммерманса, нинішнє рішення — «великий крок до реалізації „Зеленого курсу“ ЄС».
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Ініціатором проєкту нинішнього рішення виступила Єврокомісія. Після досягнення компромісу відкривається вікно можливостей для перемовин Ради ЄС з Європейським парламентом, котрий ще має остаточно затвердити його та регламентувати деталі реалізації.
Критика з боку німецької автопромисловості
Це рішення міністрів захисту довкілля країн-членів ЄС про нові автомобілі з нульовим рівнем викидів з 2035 року різко розкритикувала німецька автомобільна промисловість.
Приміром, галузева асоціація VDA виступила з критикою того, що в Європі досі бракує зарядних станцій для електромобілів.

Що робити, якщо машина зламалася в Європі

«Щодо е-палива, то тут схоже, вирішили обмежитися лише декларацією про наміри, реалізація якої залишається відкритою», — цитує інформагенція dpa голову VDA Гільдеґард Мюллер.
За її словами, е-паливо, тобто паливо, вироблене з використанням відновлюваних джерел енергії, має велике значення для досягнення кліматичних цілей.
Асоціація імпортерів автомобілів VDIK також закликала до швидшої розбудови зарядної інфраструктури для електрокарів. На думку цієї спілки, в Європі й у майбутньому варто було би використовувати всі технології автоприводу, що гарантують кліматично безпечну мобільність.

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За матеріалами:
Корреспондент.net
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