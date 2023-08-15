Німеччина розробила план щорічної підтримки України: виділятимуть по 5 млрд євро — Finance.ua

Німеччина розробила план щорічної підтримки України: виділятимуть по 5 млрд євро Сьогодні 10:47 — Казна та Політика

Німеччина розробила план щорічної підтримки України: виділятимуть по 5 млрд євро

Уряд Німеччини запланував щорічну військову підтримку Україні у розмірі 5 млрд євро. Надавати її планують до 2027 року.

Про це повідомив міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер. Рішення уряду має затвердити Бундестаг.

Меморандум про співпрацю між Україною та Німеччиною країнами, який розширить можливості допомоги українському бюджету в майбутньому, підписали міністри фінансів двох країн — Сергій Марченко та Крістіан Лінднер. Відповідно до цього документу, німецька сторона надаватиме Україні консультативну підтримку у кількох сферах. Зокрема, в напрямах митної політики, моніторингу фінансових ринків, управління державними інвестиціями та приватизації державних підприємств.

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«Я хочу подякувати міністру фінансів Німеччини Крістіану Лінднеру, справжньому другу України, який в складні часи дуже нам допоміг і допомагає зараз. (…) Хочу подякувати за його персональні рішення і вклад у бюджет України й військову допомогу. Ми підписали сьогодні меморандум, який дозволить іще більше розширити підтримку України», — заявив очільник українського Мінфіну Сергій Марченко.

Своєю чергою, міністр фінансів Німеччини наголосив, що його країна підтримуватиме Україну «стільки, скільки треба». Він зауважив, що ФРГ вже розробила програму підтримки України до 2027 року, якою передбачено щорічну різнобічну підтримку, зокрема й військову, на суму 5 млрд євро.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив, що за час повномасштабної війни його країна надала Україні допомоги на загальну суму в 22 млрд євро. Примітно, що 12 млрд євро з цієї суми були спрямовані на військову підтримку.

УНІАН За матеріалами:

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