Мінфін назвав найбільших донорів України у липні — Finance.ua

Мінфін назвав найбільших донорів України у липні Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

Мінфін назвав найбільших донорів України у липні

У липні 2023 року до державного бюджету України надійшло 5,3 млрд доларів США зовнішнього фінансування.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Грантові кошти, які надаються на безповоротних умовах, склали близько 25% із загального обсягу фінансової допомоги.

Серед донорів у липні 2023 року:

Європейський Союз — 1,67 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Японія — 1,5 млрд доларів США (пільгове фінансування);

Сполучені Штати Америки — 1,25 млрд доларів США (грант);

Міжнародний валютний фонд — близько 890 млн доларів США (пільгове фінансування).

Кошти від ЄС — шостий транш у рамках масштабної макрофінансової допомоги (МФД) на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою МФД сягає 18 млрд євро, із яких Україна отримала вже 10,5 млрд євро. Макрофінансова допомога надається на безпрецедентно пільгових умовах для України. Термін погашення кредиту складає 35 років. Водночас відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України компенсуватимуть країни ЄС.

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Пільгове фінансування під гарантію Уряду Японії було залучено через Трастовий фонд Світового банку Advance Ukraine.

Грант від США — частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace in Ukraine).

Кошти від МВФ Україна отримала за результатами успішного першого перегляду програми в рамках Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). Загальне фінансування, що може бути отримане за чотирирічною Програмою EFF складає 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ).

Куди спрямовують кошти

Залучена міжнародна допомога спрямовується на фінансування пріоритетних соціальних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення оплати праці працівників секторів освіти та охорони здоров’я, гуманітарні потреби, а також забезпечення соціального захисту населення.

Загалом за 7 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило понад 28 млрд доларів США зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

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