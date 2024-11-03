Німеччина почала масово відмовляти українцям у в’їзді — Finance.ua

Німеччина почала масово відмовляти українцям у в’їзді Сьогодні 13:19 — Світ

Німеччина почала масово відмовляти українцям у в’їзді

У 2024 році Німеччина значно посилила обмеження на в’їзд для українців: з січня по вересень зафіксовано 5935 випадків відмови у в’їзді. Це стосується переважно мігрантів, які раніше не мали дозволу на проживання у Німеччині або втратили це право.

Про це повідомляє Bild.

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Українці стали найчисленнішою групою іноземців, кому німецька влада відмовила у в’їзді.

Кому ще відмовляли у вʼїзді

Найчастіше у в’їзді в Німеччину відмовляли українцям — таких було 5935 осіб.

Ще відмовляли сирійцям (4708) та афганцям (2396). Водночас поліцейські виявили понад 1480 депортованих осіб, які знову намагалися в’їхати в країну.

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Крім того, з січня по вересень 2024 року Федеральна поліція ФРН затримала 7783 особи, щодо яких діяв ордер на арешт — окремий міжнародний.

Йдеться, серед іншого, про порушників, які не сплатили штрафи, а також про осіб, які вчинили тяжкі злочини й ухиляються від в’язниці.

Скільки спроб незаконного вʼїзду зафіксовано

Найбільше випадків відмови у в’їзді в Німеччину було зафіксовано на кордоні країни зі Швейцарією (9113 осіб), Польщею (7862), Австрією (5468) і Францією (2350).

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Загалом за зазначений період поліція зафіксувала 53 410 спроб недозволеного в’їзду в країну. Водночас у в’їзді до Німеччини було відмовлено 28 321 людині.

«Відмова у в’їзді можлива насамперед тоді, коли особа не висловлює бажання отримати притулок або коли щодо неї діє тимчасова заборона на в’їзд. Це стосується людей, які раніше були депортовані, або людей із так званих «безпечних місць походження», чиє прохання про притулок раніше було відхилено як «очевидно необґрунтоване», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Німеччині працевлаштовані 30% українських біженців (з 1,1 мільйона). Це майже вдвічі більше, ніж улітку 2022 року, коли працювали лише 16% українців.

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