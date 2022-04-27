Німецький чиновник під час візиту до Польщі фактично анонсував відмову від нафти з рф. Більше того, цей процес триватиме лише кілька днів.
«Сьогодні я можу заявити, що ембарго стало прийнятним для Німеччини», — заявив Хабек.
За його словами, частка російської нафти на ринку Німеччини становить лише 12%. Вся ця частка зумовлена виключно постачанням палива для нафтопереробного заводу в Шведт-на-Одері. Наразі триває пошук альтернативних варіантів. «Ця альтернатива — завдання найближчих днів».
Раніше Хабек запевняв, що незалежності від нафти з рф Німеччина зможе досягти лише наприкінці 2022 року. Водночас негайне ембарго нібито завдало б значної шкоди німецькій економіці.