Німеччина готова до відмови від нафти з рф, — віце-канцлер

Вчора 10:15 — Енергетика

Віце-канцлер, міністр економіки та проблем клімату Німеччини Роберт Хабек заявив про готовність федеральної республіки відмовитись від російської нафти.

Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung

Німецький чиновник під час візиту до Польщі фактично анонсував відмову від нафти з рф. Більше того, цей процес триватиме лише кілька днів.

«Сьогодні я можу заявити, що ембарго стало прийнятним для Німеччини», — заявив Хабек.

За його словами, частка російської нафти на ринку Німеччини становить лише 12%. Вся ця частка зумовлена ​​виключно постачанням палива для нафтопереробного заводу в Шведт-на-Одері. Наразі триває пошук альтернативних варіантів. «Ця альтернатива — завдання найближчих днів».

Раніше Хабек запевняв, що незалежності від нафти з рф Німеччина зможе досягти лише наприкінці 2022 року. Водночас негайне ембарго нібито завдало б значної шкоди німецькій економіці.

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