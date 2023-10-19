Німеччина хоче замінити російський газ українським біометаном — Finance.ua

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Німеччина хоче замінити російський газ українським біометаном

Енергетика
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Німеччина хоче замінити російський газ українським біометаном
Німеччина хоче замінити російський газ українським біометаном
У Німеччині дві потужні організації виступили з ідеєю прискорення розвитку експорту біогазу з України до Євросоюзу, аби зменшити залежність ЄС від російського газу, повідомляє Deutsche Welle.
Відповідне рішення може привести до швидкої інтеграції України в європейський енергоринок. Аналітики пояснили, що Україна має розгалужену газотранспортну інфраструктуру, яка орієнтована у напрямку Євросоюзу, а також потужну агропромислову галузь, а значить у неї є величезний потенціал для виробництва біогазу.
Постачання біометану з України завдяки децентралізованому характеру виробництва, можна розпочати вже зараз, потрібно тільки забезпечити правові та фінансові рамки.
В Україні біогаз виробляють на великій кількості невеликих установок. Німецькі автори ідеї співпраці стверджують, що попри війну з рф, обстрілювати такі установки для армії рф безперспективно, оскільки ворог цілеспрямовано руйнує українську енергетичну інфраструктуру, завдаючи ударів по більшим об'єктам таким як електростанції.
Відповідний аргумент може переконати інвесторів, враховуючи, що спорудження установок для виробництва біогазу не потребує великих коштів.
Раніше німецькі партнери заявили про готовність підтримати Україну у проєкті з розгортання ринку біометану.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
agroreview.com
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