Німеччина допоможе Україні зберегти 7 млн тонн експорту агротоварів щомісяця — Finance.ua
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Німеччина допоможе Україні зберегти 7 млн тонн експорту агротоварів щомісяця

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Німеччина докладе максимум зусиль, щоб Україна 2024 року могла експортувати щонайменше 7,2 млн тонн агропродукції щомісяця, що вже було досягнуто завдяки європейським партнерам від початку повномасштабної війни.
Про це заявила парламентський статс-секретар Міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини Офелія Нік, передає «Інтерфакс-Україна».
«Хочу запевнити, що ми не забуватимемо наших зобов’язань допомагати вашій країні стільки, скільки це буде необхідно», — сказала вона в межах Конференції з відновлення України в Берліні в середу.
Статс-секретар зазначила, що, незважаючи на всі втрати, європейські та міжнародні партнери з країн Великої сімки змогли багато домогтися упродовж двох останніх років, водночас першорядне значення мають коридори солідарності та підтримка ініціативи експорту зерна з України, які також стабілізували весь експорт агротоварів з України.
«Ми хочемо, щоб експорт зберігався на рівні не менше ніж 7,2 млн тонн щомісяця цього року. Це обсяг, досягнутий Україною зараз, під час війни, а згодом повернувся до довоєнного рівня.
Німецький уряд продовжить робити все можливе, щоб підтримувати Україну у виробництві та експорті сільгосппродукції", — наголосила Офелія Нік.
Вона звернула увагу, що процес відновлення України надасть нові можливості для модернізації агропродовольчого сектору, органічної трансформації та необхідних реформ. Це серйозна можливість, щоб домогтися значного прогресу у вступі до Європейського Союзу.
«Україна належить до європейської родини, є частиною об’єднаної вільної Європи. Це правда, що інтеграція України в ЄС зіткнеться з різними викликами як для ЄС, так і для України. Ми повинні також взяти до уваги той факт, що це вплине не лише на єдиний ринок ЄС, але також на світові ринки.
Ми маємо переконатися, що аграрна політика ЄС і підтримка для України стануть діючою моделлю в розширеному ЄС", — зазначила статс-секретар Мінсільгоспу Німеччини.
За матеріалами:
Економічна Правда
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