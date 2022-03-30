Німецький виробник шоколаду Ritter Sport вирішив далі працювати в рф — Finance.ua
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Німецький виробник шоколаду Ritter Sport вирішив далі працювати в рф

Вчора 11:44Фондовий ринок
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Німецький виробник шоколаду Ritter Sport вирішив далі працювати в рфНімецький виробник шоколаду Ritter Sport вирішив далі працювати в рф
Попри запроваджені проти росії широкі міжнародні санкції у відповідь на вторгнення в Україну та вихід багатьох іноземних компаній з російського ринку, німецька компанія-виробник шоколаду Ritter Sport воліє і далі працювати в рф.
У самій компанії у відповідь на запит журналістів запевнили, що рішення залишитися на російському ринку далося їй «нелегко».
Припинення поставок на російський ринок могло б призвести до істотного скорочення обсягів виробництва, що мало б «серйозні наслідки» для компанії, цитує представника підприємства ділове видання Handelsblatt.
Ще одним фактором, що за словами представника німецької компанії, стримує Ritter Sport піти з росії, стали інтереси фермерів, котрі спеціалізуються на вирощуванні какао-бобів, які, зрештою, теж можуть постраждати від цього.
Між тим на російський ринок припадає близько семи відсотків обсягу бізнесу Ritter Sport.
Утім, у самій німецькій компанії запевнили, що розуміють неможливість ведення бізнесу в росії в попередніх масштабах, тож на початку березня Ritter Sport вирішив «більше не інвестувати в російський ринок і припинити рекламу на ньому».
Історія фірми Ritter Sport налічує вже близько 110 років. Головною відмінністю шоколаду Ritter Sport є його особлива форма — квадратні товстенькі плитки.
Крім того, компанія знана також тим, що вона інвестує в екологічні проекти та проєкти сталого розвитку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Корреспондент.net
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