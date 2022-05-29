Німецький виробник косметики поставив хрест на російському ринку — Finance.ua

Німецький виробник косметики поставив хрест на російському ринку
Після 28 років роботи на російському ринку найбільший німецький виробник професійної косметики Wella Company заявив про те, що він йде з російського ринку.
Рішення було ухвалено на тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України.
Про це повідомляє російське видання Комерсант.
Як пише видання, рішення Wella критичне для індустрії — це був перший закордонний виробник професійної косметики, з якого почалася робота галузі.
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