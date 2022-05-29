Німецький виробник косметики поставив хрест на російському ринку — Finance.ua

Німецький виробник косметики поставив хрест на російському ринку

Вчора 06:28 — Енергетика

Після 28 років роботи на російському ринку найбільший німецький виробник професійної косметики Wella Company заявив про те, що він йде з російського ринку.

Рішення було ухвалено на тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України.

Про це повідомляє російське видання Про це повідомляє російське видання Комерсант

Як пише видання, рішення Wella критичне для індустрії — це був перший закордонний виробник професійної косметики, з якого почалася робота галузі.

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