Німецький виробник косметики поставив хрест на російському ринку — Finance.ua
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Німецький виробник косметики поставив хрест на російському ринку

Вчора 06:28Енергетика
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Після 28 років роботи на російському ринку найбільший німецький виробник професійної косметики Wella Company заявив про те, що він йде з російського ринку.
Рішення було ухвалено на тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію незалежної України.
Про це повідомляє російське видання Комерсант.
Як пише видання, рішення Wella критичне для індустрії — це був перший закордонний виробник професійної косметики, з якого почалася робота галузі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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