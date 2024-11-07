Німецький експорт, промислове виробництво падають більше, ніж очікувалося — Finance.ua
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Німецький експорт, промислове виробництво падають більше, ніж очікувалося

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Німецький експорт та промислове виробництво впали більше, ніж очікувалося у вересні, що свідчить про слабкість двох стовпів німецької економічної моделі на початку четвертого кварталу.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Федерального статистичного управління.
У вересні експорт впав на 1,7% порівняно з серпнем. Цей результат перевищив прогноз зниження на 1,4%.
У вересні промислове виробництво впало на 2,5% за місяць. Це також більше порівняно з прогнозом зниження на 1,0%.
Друге президентство Дональда Трампа, який пообіцяв запровадити 10% тарифи на імпорт з усіх країн, не обіцяє нічого хорошого для німецької промисловості та експорту.
Німеччина найбільше програє, якщо президентство Трампа спричинить торгівельну війну «око за око» між Сполученими Штатами та Європою, а промислова міць Німеччини, якій раніше заздрили, може перетворитися на гостру вразливість.
За матеріалами:
Економічна Правда
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