Німецький експорт, промислове виробництво падають більше, ніж очікувалося — Finance.ua

Німецький експорт, промислове виробництво падають більше, ніж очікувалося Сьогодні 14:33

Німецький експорт та промислове виробництво впали більше, ніж очікувалося у вересні, що свідчить про слабкість двох стовпів німецької економічної моделі на початку четвертого кварталу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Федерального статистичного управління.

У вересні експорт впав на 1,7% порівняно з серпнем. Цей результат перевищив прогноз зниження на 1,4%.

У вересні промислове виробництво впало на 2,5% за місяць. Це також більше порівняно з прогнозом зниження на 1,0%.

Друге президентство Дональда Трампа, який пообіцяв запровадити 10% тарифи на імпорт з усіх країн, не обіцяє нічого хорошого для німецької промисловості та експорту.

Німеччина найбільше програє, якщо президентство Трампа спричинить торгівельну війну «око за око» між Сполученими Штатами та Європою, а промислова міць Німеччини, якій раніше заздрили, може перетворитися на гостру вразливість.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.