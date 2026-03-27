Німецьким АЗС дозволять підвищувати ціни лише раз на добу
У Німеччині ухвалили зміни до законодавства, які мають стримувати стрімке зростання цін на пальне: автозаправним станціям дозволять підвищувати ціни лише один раз на добу.
Про це пише «НафтоРинок».
Зміни в законодавстві
Нижня палата парламенту Німеччини схвалила зміни до законодавства, які мають стримувати стрімке зростання цін на пальне, спричиненого війною на Близькому Сході.
Згідно з ухваленим законопроєктом, автозаправним станціям дозволять підвищувати ціни лише один раз на добу — о 12:00 за місцевим часом. При цьому знижувати вартість пального АЗС можна у будь-який час.
Штрафи за порушення
За порушення цих норм передбачено штрафи у розмірі до €100 тис.
Законопроєкт також передбачає посилення антимонопольних правил з метою підвищення прозорості ціноутворення на ринку пального.
За даними агентства Reuters, наразі в правлячій коаліції консерваторів канцлера Фрідріха Мерца та соціал-демократів тривають обговорення щодо подальших кроків.
«Ціни на пальне, що значно перевищують €2 за літр, стали звичним явищем у Німеччині з кінця лютого. Це стало наслідком атак США та Ізраїлю на Іран, а також перекриття Тегераном Ормузької протоки», — говориться у повідомленні.
Кабінет міністрів Німеччини подав цей пакет законодавчих ініціатив у середині березня. Очікується, що заходи набудуть чинності до початку квітня після завершення всіх парламентських процедур. Дію нових правил планують переглянути за рік.
