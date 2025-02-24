Німецькі акції та євро зростають після перемоги Мерца на національних виборах у ФРН — Finance.ua
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Німецькі акції та євро зростають після перемоги Мерца на національних виборах у ФРН

Фондовий ринок
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Європейські фондові ринки у понеділок «були обережні», але наразі відомо про зростання німецьких акцій та євро на тлі результатів виборів у Німеччині. Зафіксовано зростання Порівняльного індексу Німеччини та акцій оборонних компаній Hensoldt, Rheinmetall і Renk.
Про це повідомляють Reuters та Finanza Online.
Європейські фондові біржі були обережними після виборів у Німеччині, результати яких загалом відповідали очікуванням.
Німецькі акції зросли в понеділок, оскільки інвестори привітали результати виборів у Німеччині, які дозволили центристським партіям сформувати коаліцію.
Порівняльний індекс Німеччини зріс на 0,4%, завдяки виробникам зброї. Акції оборонних компаній Hensoldt, Rheinmetall і Renk зросли від 1% до 2,8% після того, як німецькі консерватори перемогли на національних виборах, як і очікувалося.

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Євро виріс до місячного максимуму в $1,0528, перш ніж опуститися на останній угоді на 0,22% вище до $1,0481.
Загалом європейські акції зросли, тоді як ф’ючерси на Уолл-стріт також трохи зросли після різкого розпродажу в США в п’ятницю.
Також повідомлялось, що загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 0,1% станом на 08:10 за Гринвічем, що було спричинено падінням основних матеріалів через зниження цін на метали.
За матеріалами:
УНН
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