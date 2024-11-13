Німецька та французька компанії оголосили про створення європейського пошуковика — Finance.ua

Німецька та французька компанії оголосили про створення європейського пошуковика Вчора 03:47 — Технології&Авто

Німецька та французька компанії оголосили про створення європейського пошуковика

Німецька компанія Ecosia та французька компанія Qwant оголосили, що створюють інфраструктуру, яка забезпечить користувачам європейську альтернативу для пошуку в мережі. «Європеські пошукові перспективи» (European Search Perspectives) планують запустити французькою та німецькою мовами на початку 2025 року.

Про це повідомляє Euronews.

Метою проєкта, як заявляють у компанії, є побудова європейського цифрового суверенітету та використання даних платформи для для нових технологій штучного інтелекту.

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«Я думаю, що для європейського суспільства, особливо з огляду на результати виборів у США, поточний стан технологій у цій сфері такий, що якби Сполучені Штати вирішили забрати американські технології з Європи і більше не надавати нам доступ, то нам довелося б повернутися до телефонних книг», — прокоментував генеральний директор Ecosia Крістіан Кролл.

Для EUSP компанії збиратимуть результати з різних пошукових систем, та створюватимуть власний пошуковий індекс із нуля. До цього Ecosia та Qwant у своїх проєктах на платформу Microsoft Bing, торік Ecosia почала використовувати мікс результатів пошуку Google і Bing.

Створення EUSP частково спирається на нових антимонопольних вимогах в ЄС, визначених законом «Про цифрові ринки», що зобов’язує глобальних гравців, як компанія Google, ділитися з іншими компаніями даними, які можуть бути корисними для навчання пошукових моделей.

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Ecosia та Qwant планують, що нова пошукова система забезпечить «прозорий та безпечний пул даних» для нових технологій штучного інтелекту. Обидві компанії використовуватимуть цю інфраструктуру, і вона буде доступною для інших незалежних пошукових систем і технологічних компаній.

Як розповів генеральний директор Qwant Олів’є Абекассіс, платформа EUSP не має амбіції стати «європейським Google», проте планує забезпечувати якісну альтернативу в мережевому пошуку.

«Ми точно не будемо надавати такий великий набір інструментів, як Google. Але ми твердо віримо, що з боку пошуку, і особливо з можливістю штучного інтелекту, ми можемо надати технологію, яка може бути достатньо потужною», — сказав Олів’є Абекассіс.

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