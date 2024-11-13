Німецька та французька компанії оголосили про створення європейського пошуковика — Finance.ua

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Німецька та французька компанії оголосили про створення європейського пошуковика

Технології&Авто
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Німецька та французька компанії оголосили про створення європейського пошуковика
Німецька та французька компанії оголосили про створення європейського пошуковика
Німецька компанія Ecosia та французька компанія Qwant оголосили, що створюють інфраструктуру, яка забезпечить користувачам європейську альтернативу для пошуку в мережі. «Європеські пошукові перспективи» (European Search Perspectives) планують запустити французькою та німецькою мовами на початку 2025 року.
Про це повідомляє Euronews.
Метою проєкта, як заявляють у компанії, є побудова європейського цифрового суверенітету та використання даних платформи для для нових технологій штучного інтелекту.
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«Я думаю, що для європейського суспільства, особливо з огляду на результати виборів у США, поточний стан технологій у цій сфері такий, що якби Сполучені Штати вирішили забрати американські технології з Європи і більше не надавати нам доступ, то нам довелося б повернутися до телефонних книг», — прокоментував генеральний директор Ecosia Крістіан Кролл.
Для EUSP компанії збиратимуть результати з різних пошукових систем, та створюватимуть власний пошуковий індекс із нуля. До цього Ecosia та Qwant у своїх проєктах на платформу Microsoft Bing, торік Ecosia почала використовувати мікс результатів пошуку Google і Bing.
Створення EUSP частково спирається на нових антимонопольних вимогах в ЄС, визначених законом «Про цифрові ринки», що зобов’язує глобальних гравців, як компанія Google, ділитися з іншими компаніями даними, які можуть бути корисними для навчання пошукових моделей.
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Ecosia та Qwant планують, що нова пошукова система забезпечить «прозорий та безпечний пул даних» для нових технологій штучного інтелекту. Обидві компанії використовуватимуть цю інфраструктуру, і вона буде доступною для інших незалежних пошукових систем і технологічних компаній.
Як розповів генеральний директор Qwant Олів’є Абекассіс, платформа EUSP не має амбіції стати «європейським Google», проте планує забезпечувати якісну альтернативу в мережевому пошуку.
«Ми точно не будемо надавати такий великий набір інструментів, як Google. Але ми твердо віримо, що з боку пошуку, і особливо з можливістю штучного інтелекту, ми можемо надати технологію, яка може бути достатньо потужною», — сказав Олів’є Абекассіс.
За матеріалами:
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