Німцям дешевше поїхати до Польщі за пальним, ніж заправлятися вдома
У прикордонному місті Свіноуйсьце зафіксовано різке зростання трафіку на автозаправних станціях через наплив водіїв із Німеччини.
Як пише InPoland.net.pl з посиланням на дані місцевої влади, більшість автомобілів має номерні знаки федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія.
Причиною такого явища, яке вже називають «паливним туризмом», є суттєва різниця в цінах на пальне між Польщею та Німеччиною.
Черги та ускладнення руху
Найбільше навантаження спостерігається на заправках, розташованих уздовж вулиці Новокарсіборської — ключової транспортної артерії міста. Тут утворюються довгі черги, які часто виходять за межі заправок і блокують рух транспорту. У зв’язку з цим міська варта змушена вручну регулювати рух і, за необхідності, перенаправляти автомобілі на об’їзні маршрути, щоб уникнути транспортного колапсу.
Що робить влада для уникнення дефіциту
Щоб запобігти дефіциту пального в період підвищеного попиту, місцева влада вживає додаткових заходів. Зокрема, ухвалено рішення про транспортування пального цистернами навіть у святкові дні.
Міська адміністрація наголошує, що ситуація перебуває під контролем і дефіциту пального не очікується. Водночас влада закликає мешканців і водіїв враховувати можливі затримки та планувати заправки заздалегідь.
Поділитися новиною
