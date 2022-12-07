Nike планує випустити розумні кросівки (відео) — Finance.ua

Nike планує випустити розумні кросівки (відео) Сьогодні 01:58 — Технології&Авто

Nike планує випустити розумні кросівки (відео)

Компанія Nike стала одним із найбільших модних брендів, що увійшли у світ Web3 — все завдяки стартапу RTFKT, який власники Nike придбали наприкінці 2021 року. З того часу спортивний гігант розвивався у новому для себе напрямку, щоб представити своїм прихильникам унікальний гаджет — розумні кросівки Cryptokicks iRL.

За словами представників Nike, Cryptokicks iRL оснащені функцією автоматичного шнурування, підсвічуванням, тактильним зворотним зв’язком, розпізнаванням ходьби, можливістю підключення додатків, алгоритмами AI/ML та бездротовою зарядкою через RTFKT Powerdeck. Основне завдання власника такого гаджета — слідкувати за справністю своєї особливої пари кросівок.

Кросівки Cryptokicks iRL представлені в чотирьох кольорах: «Blackout», «Ice», «Stone» і «Space Matter», останній з яких є особливо яскравим. Кожна пара продається зі своїм унікальним NFT. Представники Nike очікують на миттєвий розпродаж усіх кросівок, адже кількість пар обмежена — 19 000. Власники NFT RTFKT Lace Engine зможуть отримати свою пару з 12 до 16 грудня 0.38 ETH (приблизно $478 за поточним курсом). Якщо власники NFT придбають не всі кросівки, інші користувачі зможуть купити пари, що залишились за 0.5 ETH (приблизно $630 за поточним курсом).

Нагадаємо, що наприкінці серпня Nike заробила $185 мільйонів від продажу NFT. Таким чином, одна з найбільших спортивних корпорацій у світі стала найпотужнішим брендом, який заробляє на цифрових активах. Тоді експерти припустили, що успіх Nike від продажу NFT став можливим завдяки поєднанню брендингу, реклами та якісного маркетингу.

noworries За матеріалами:

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