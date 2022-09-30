Нідерланди відкликали ліцензію в оператора "Турецького потоку" — Finance.ua

Нідерланди відкликали ліцензію в оператора "Турецького потоку" Вчора 12:21 — Енергетика

Після семи місяців повномасштабного російського вторгнення в Україну Нідерланди відкликали ліцензію в «дочки» «Газпрому» South Stream Transport B. V, яка займається експлуатацією та обслуговуванням газопроводу «Турецький потік» у Чорному морі.

Як пише видання, виконавчий директор South Stream Transport Олег Аксютін два тижні тому, 14 вересня, розіслав керівникам структурних підрозділів компанії лист із зазначенням призупинити виконання всіх договорів, що стосуються технічного супроводу газопроводу.

Транспортування газу може продовжитися лише із забезпеченням тільки аварійної підтримки для запобігання шкоди навколишньому середовищу.

За інформацією видання, керівництво South Stream Transport намагалося зберегти інформацію щодо проблеми з ліцензією в таємниці, попри те, що багато інженерів компанії вважають, що транспортування газу в такій ситуації потрібно зупиняти негайно.

На цей момент компанія подала заявку на нову ліцензію, але не знає, чи зможе її отримати.

«Фактично компанія втратила оперативний контроль над трубопроводом», — зазначає видання з посиланням на джерело в компанії.

«Турецький потік»:

«Турецький потік» — газопровід протяжністю близько 1 тис. км, що проходить по дну Чорного моря з Краснодарського краю РФ до Туреччини. Його перша нитка, будівництво якої завершилося у квітні 2018 року, призначена для турецького ринку, друга — для поставок країнам Південної та Південно-Східної Європи. Потужність кожної гілки становить 15,75 млрд кубометрів газу на рік.

Директор компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон заявляв, що введення в експлуатацію обхідного газопроводу «Турецький потік» для України означає майже повну зупинку транзиту по південному напрямку до Туреччини, але значно більший ризик створює для країн Південної Європи та Молдови, які отримують газ тільки через Україну і не мають іншого способу отримати блакитне паливо.

Радіо Свобода За матеріалами:

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