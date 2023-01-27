Нідерланди передали Україні близько 300 тонн енергообладнання — Finance.ua
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Нідерланди передали Україні близько 300 тонн енергообладнання

Енергетика
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Починаючи з грудня 2022 р. в Україну з Нідерландів надійшло 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонн (з них протягом останніх двох тижнів — 12 вантажів загальною вагою 103,6 тонн).
Про це повідломляє Міненергетики України.
Відповідне енергетичне обладнання буде використане для відновлення об’єктів українського енергетичного сектору, які продовжують зазнавати пошкоджень внаслідок прицільних російських атак.
«Надане устаткування допоможе відновленню електропостачання тисячам українців, які щодня відчувають наслідки російських варварських атак на наш енергосектор. Дякуємо Нідерландам за цю підтримку», — наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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Серед обладнання, яке було надане нідерландською стороною, — трансформатори, елегазові вимикачі, заземлювачі, роз’єднувачі, обмежувачі перенапруги, електричні кабелі та заземлення, арматура повітряних ліній.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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