Нідерландський банк не зміг вийти з російського ринку

Фінустанова не бачить майбутнього для ING у росії
Нідерландська банківська група ING розірвала угоду про продаж російської частини свого бізнесу.
Про це компанія повідомила на своєму вебсайті.

Причини зриву угоди

Це рішення обґрунтовано тим, що керівництво наразі не бачить реалістичних підстав сподіватися, що покупець — московська компанія Global Development JSC — отримає необхідні дозволи від російської влади на купівлю бізнесу.
«Наша позиція залишається незмінною: ми не бачимо майбутнього для ING у росії та зосереджені на припиненні нашої діяльності на російському ринку. Ми оцінюємо наступні кроки для досягнення цієї мети. Ми очікуємо, що будь-який альтернативний сценарій виходу матиме фінансовий вплив, загалом подібний до впливу попередньо запропонованої угоди продажу, яка, за оцінками, матиме негативний вплив ~7 базисних пунктів на коефіцієнт CET1 ING. Будь-який остаточний вплив залежатиме від плану дій та їхнього часу», — заявили у банку.

Скорочення присутності в росії

З лютого 2022 року банк не брав на себе жодних нових зобов’язань з російськими клієнтами, скоротив операції та вжив заходів для відокремлення бізнесу в росії від мереж і систем ING.
«Ми також продовжуватимемо зменшувати наші офшорні кредити для російських клієнтів. Ці кредити, що зосереджені на структурах ING за межами росії, станом на кінець 2025 року зменшилися майже на 90% до 0,6 млрд євро, з яких 0,3 млрд євро знаходяться під покриттям ECA або CPRI», — йдеться у заяві.
Фінансовий клуб
Фінансовий клуб
Також за темою
Також за темою
