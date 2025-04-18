Нібулон йде в Сербію та Румунію — Finance.ua

Нібулон йде в Сербію та Румунію Сьогодні 05:14 — Фондовий ринок

Нібулон йде в Сербію та Румунію

Один із лідерів зернового експорту та агровиробництва України компанія «Нібулон» Андрія Вадатурського йде в Сербію та Румунію.

Про це повідомило видання Forbes Ukraine на своїй сторінці у Facebook.

У повідомленні сказано, що компанія планує експортувати річкою українське зерно та надавати послуги вантажних перевезень бізнесу в інших країнах Дунайського регіону.

Від початку вторгнення компанія інвестувала в розбудову інфраструктури більше 22 млн. доларів.

З виходом на нові ринки компанія розраховує відновити принаймні половину щомісячної перевалки — 30 000 тонн.

Зазначається, що за умов стабільної роботи і незмінності ставок компанія може заробити близько 3,5 млн доларів на рік.

«Нібулон» — один із лідерів зернового експорту та агровиробництва України із земельним банком понад 76 тис га.

Починаючи з 1991 року, компанія інвестувала 2,3 млрд доларів у створення екосистеми сталої продовольчої безпеки.

Вона включає відносини більш ніж з 4500 українськими агровиробниками, які разом із «Нібулоном» постачають якісну сільськогосподарську продукцію у 76 країн світу.

Ця екосистема спирається на цифрову та логістичну інфраструктуру, яка включає мережу з 27 елеваторних комплексів, авто та залізничний парк, а також 83 одиниці власного флоту.

Довідка Finance.ua:

Нібулон" є великим виробником і експортером сільськогосподарської продукції та стивідорною компанією.

Генеральним директором одного з найбільших сільськогосподарських підприємств України компанії «Нібулон» (Миколаїв) став Андрій Вадатурський, син загиблого внаслідок російського обстрілу засновника «Нібулона» Олексія Вадатурського.

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