«Нібулон» підписав угоду про реструктуризацію боргу — Finance.ua
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«Нібулон» підписав угоду про реструктуризацію боргу

Фондовий ринок
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«Нібулон» підписав угоду про реструктуризацію боргу
«Нібулон» підписав угоду про реструктуризацію боргу
«Нібулон» підписав угоду про реструктуризацію боргу в партнерстві з European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), European Investment Bank та Німецьким банком розвитку (DEG), пише компанія.
Угода, підписана 28 травня 2025 року, охоплює кредитний портфель «Нібулону» в ЄБРР, ЄІБ та DEG. Вона відображає постійну співпрацю між сторонами та спільну відданість пошуку практичних рішень в умовах війни.
«Ця угода про реструктуризацію — виняткове досягнення, що підкреслює міцне партнерство та незмінну підтримку наших банків-партнерів. Їхня віра в довгострокове бачення „НІБУЛОНу“ та в майбутнє України справді надихає. Разом ми заклали фундамент не лише для стабільності, а й для зростання — щоб і надалі годувати світ і робити внесок у добробут нашої країни. Тепер, маючи чіткий шлях уперед, ми зосереджені на впевненому русі та досягненні результатів»,
зазначив Андрій Вадатурський, СЕО «Нібулон».

З 2015 року «НІБУЛОН» отримує підтримку від ключових фінансових партнерів — ЄБРР, ЄІБ та DEG. Їхнє фінансування сприяло реалізації низки проєктів:
  • інвестиції в річкову інфраструктуру,
  • будівництво власного річкового флоту «Нібулон»,
  • модернізацію сільськогосподарської техніки.

Довідка Finance.ua:

  • ЄІБ надав інвестиційний кредит у 2016 році, підтримавши довгострокові плани розвитку компанії.
  • DEG приєднався до «Нібулон» у 2019 році через інвестиційний кредит. Проведена реструктуризація підкреслює відданість DEG підтримці майбутнього компанії.
За матеріалами:
Finance.ua
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