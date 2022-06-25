NFT-токен вакцини від Covid-19 продадуть на аукціоні — Finance.ua
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NFT-токен вакцини від Covid-19 продадуть на аукціоні

Технології&Авто
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NFT-токен вакцини від Covid-19 продадуть на аукціоні
NFT-токен вакцини від Covid-19 продадуть на аукціоні
Незвичний NFT, що демонструє молекулярну технологію мРНК-вакцини, яка використовується для боротьби з Covid-19, буде виставлений на онлайн-аукціоні Christie’s наступного місяця. Тим самим, розробники сподіваються зібрати кошти для майбутніх медичних досліджень.
Цифрова тривимірна робота буде представлена Пенсільванським університетом та Дрю Вайсманом, лікарем, чиї дослідження допомогли створити мРНК-вакцину.

Як заробити на NFT

NFT представляє собою однохвилинну візуальну роботу, до якої також буде додане розкадрування, що докладно пояснює роботу мРНК у боротьбі з вірусом Covid-19, копії оригінальних патентних документів на мРНК, що належать Пенсільванському університету, та оригінальний лист Вайсмана, директора відділу досліджень вакцин.
Єдиний, а тому повністю унікальний NFT буде виставлений на аукціоні Christie’s з 15 по 25 липня. Стартова ціна не розголошується.
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За матеріалами:
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