NFT-токен вакцини від Covid-19 продадуть на аукціоні — Finance.ua

NFT-токен вакцини від Covid-19 продадуть на аукціоні 25.06.2022, 18:21 — Технології&Авто

NFT-токен вакцини від Covid-19 продадуть на аукціоні

Незвичний NFT, що демонструє молекулярну технологію мРНК-вакцини, яка використовується для боротьби з Covid-19, буде виставлений на онлайн-аукціоні Christie’s наступного місяця. Тим самим, розробники сподіваються зібрати кошти для майбутніх медичних досліджень.

Цифрова тривимірна робота буде представлена Пенсільванським університетом та Дрю Вайсманом, лікарем, чиї дослідження допомогли створити мРНК-вакцину.

NFT представляє собою однохвилинну візуальну роботу, до якої також буде додане розкадрування, що докладно пояснює роботу мРНК у боротьбі з вірусом Covid-19, копії оригінальних патентних документів на мРНК, що належать Пенсільванському університету, та оригінальний лист Вайсмана, директора відділу досліджень вакцин.

Єдиний, а тому повністю унікальний NFT буде виставлений на аукціоні Christie’s з 15 по 25 липня. Стартова ціна не розголошується.

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