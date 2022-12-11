NFT-ринок в Африці та на Близькому Сході досягне $18,21 млрд до 2028 року - прогноз — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

NFT-ринок в Африці та на Близькому Сході досягне $18,21 млрд до 2028 року - прогноз

Фінтех і Картки
17
NFT-ринок в Африці та на Близькому Сході досягне $18,21 млрд до 2028 року - прогноз
NFT-ринок в Африці та на Близькому Сході досягне $18,21 млрд до 2028 року - прогноз
Обсяг NFT-індустрії в Африці та на Близькому Сході стабільно зростатиме протягом 2023-2028 рр. із середньорічним темпом приросту 34,3%. Про це заявили аналітики ResearchAndMarkets у своєму звіті.
Обсяг витрат на NFT в країнах збільшиться з $3420,4 млн у 2022 році до $18215,7 млн у 2028 році.
У регіоні Близького Сходу та Африки, зокрема в ОАЕ, спостерігається зростання кількості заходів, пов’язаних з нетрадиційними технологіями. У 2022 році Art Dubai — найбільший ярмарок сучасного мистецтва в регіоні MENA — зібрав близько 100 міжнародних і місцевих арт-дилерів, а також цифрову колекцію з 17 платформ і галерей, присвячених демонстрації та продажу NFT. У той час як все більше країн прагнуть запровадити жорсткі регуляторні заходи щодо NFT, в ОАЕ спостерігається помітний сплеск купівлі, продажу та створення NFT.
Читайте також
За останні 12 місяців в ОАЕ також з’явилося кілька інноваційних NFT-маркетплейсів, що відносно спростило для широкої громадськості купівлю, продаж та торгівлю NFT. На ринок NFT в ОАЕ виходять кілька гравців — від стартапів на базі NFT до криптовалютних бірж; наявність декількох NFT-платформ також сприяла зростанню вартості та обсягів торговельних операцій з NFT, і ця тенденція, як очікується, буде набирати подальших обертів протягом наступних трьох-чотирьох років в ОАЕ.
Компании в Об’єднаних Арабських Еміратах завжди активно підтримували NFT-ринок. Наприклад, на честь святкування 50-річчя поштовий оператор ОАЕ випустив поштові NFT-марки, присвячені Національному дню федерації.

Як заробити на NFT

У квітні 2022 року авіакомпанія Emirates Airlines оголосила про вихід у сектор метавсесвіту та NFT. Очікується, що компанія запропонує послуги та серію цифрових колекційних предметів для покращення досвіду польотів у метапросторі. Авіакомпанія також оголосила, що проекти NFT і матавселених вже реалізуються і, як очікується, будуть запущені в найближчі місяці.
За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.