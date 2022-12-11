NFT-ринок в Африці та на Близькому Сході досягне $18,21 млрд до 2028 року - прогноз — Finance.ua

NFT-ринок в Африці та на Близькому Сході досягне $18,21 млрд до 2028 року - прогноз Сьогодні 00:48 — Фінтех і Картки

NFT-ринок в Африці та на Близькому Сході досягне $18,21 млрд до 2028 року - прогноз

Обсяг NFT-індустрії в Африці та на Близькому Сході стабільно зростатиме протягом 2023-2028 рр. із середньорічним темпом приросту 34,3%. Про це заявили аналітики ResearchAndMarkets у своєму звіті.

Обсяг витрат на NFT в країнах збільшиться з $3420,4 млн у 2022 році до $18215,7 млн у 2028 році.

У регіоні Близького Сходу та Африки, зокрема в ОАЕ, спостерігається зростання кількості заходів, пов’язаних з нетрадиційними технологіями. У 2022 році Art Dubai — найбільший ярмарок сучасного мистецтва в регіоні MENA — зібрав близько 100 міжнародних і місцевих арт-дилерів, а також цифрову колекцію з 17 платформ і галерей, присвячених демонстрації та продажу NFT. У той час як все більше країн прагнуть запровадити жорсткі регуляторні заходи щодо NFT, в ОАЕ спостерігається помітний сплеск купівлі, продажу та створення NFT.

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За останні 12 місяців в ОАЕ також з’явилося кілька інноваційних NFT-маркетплейсів, що відносно спростило для широкої громадськості купівлю, продаж та торгівлю NFT. На ринок NFT в ОАЕ виходять кілька гравців — від стартапів на базі NFT до криптовалютних бірж; наявність декількох NFT-платформ також сприяла зростанню вартості та обсягів торговельних операцій з NFT, і ця тенденція, як очікується, буде набирати подальших обертів протягом наступних трьох-чотирьох років в ОАЕ.

Компании в Об’єднаних Арабських Еміратах завжди активно підтримували NFT-ринок. Наприклад, на честь святкування 50-річчя поштовий оператор ОАЕ випустив поштові NFT-марки, присвячені Національному дню федерації.

У квітні 2022 року авіакомпанія Emirates Airlines оголосила про вихід у сектор метавсесвіту та NFT. Очікується, що компанія запропонує послуги та серію цифрових колекційних предметів для покращення досвіду польотів у метапросторі. Авіакомпанія також оголосила, що проекти NFT і матавселених вже реалізуються і, як очікується, будуть запущені в найближчі місяці.

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