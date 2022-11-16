Сандалі Стіва Джобса продали у вигляді NFT за понад $200 000 — Finance.ua
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Сандалі Стіва Джобса продали у вигляді NFT за понад $200 000

Фінтех і Картки
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Сандалі Стіва Джобса продали у вигляді NFT за понад $200 000
Сандалі Стіва Джобса продали у вигляді NFT за понад $200 000
Сандалі бренду Birkenstock, які носив американський підприємець і засновник Apple Стів Джобс, були продані на торгах аукціонного дому Julien’s Auctions. Їхня вартість склала понад $200 000 — майже втричі вища за передпродажну оцінку.
За даними CCN, лот було продано за $218 700 за передпродажного естимейту в розмірі $60 000 — $80 000. Разом із сандалями з молотка пішло взуття підприємця у вигляді NFT.
Сандалі Стіва Джобса продали у вигляді NFT за понад $200 000
Зазначається, що Джобс носив ці сандалі в ключові для створення компанії Apple часи, коли 1976 року він разом зі Стівом Возняком розпочав розробку комп’ютера Apple у гаражі в місті Лос-Альтос у Каліфорнії. Взуття було «врятоване зі сміттєвого відра» Марком Шеффом — домоправителем Джобса.
Розповідаючи про те, як він отримав сандалі, в статті Business Insider 2016 року, Шефф пояснює, що Джобс «зберігав дуже мало речей», тому Марк схопив босоніжки, коли Стів був готовий їх викинути.
«Деякі речі ми залишили, деякими поділилися з друзями. Колекція, яку ми отримали, досить випадкова», — сказав він тоді Insider.
Шефф спочатку виставив сандалі на аукціоні у 2016 році, де вони були продані приблизно за $2 000, повідомляє NPR.
Сандалі Стіва Джобса продали у вигляді NFT за понад $200 000
Цього разу сандалі Джобса (і NFT) оцінювалися від $60 000 до $80 000, але фінальна ціна перевершила всі очікування.
«Сандалі неодноразово використовувалися, але виглядають неушкодженими. Пробкова підошва зберігає відбитки ніг Стіва Джобса, які були сформовані після багатьох років носіння», — йдеться в описі.
Хоча ми не знаємо особи, яка придбала взуття, NPR стверджує, що покупець зробив переможну ставку в Hard Rock Cafe на Таймс-сквер. Перш ніж сандалі виставили на аукціон вдруге, їх демонстрували на різних виставках, у тому числі в Salone del Mobile в італійському Мілані, штаб-квартирі Birkenstock у Німеччині та першому магазині Birkenstock у США, розташованому в м. Сохо, Нью-Йорк.
За матеріалами:
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