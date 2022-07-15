NFT-маркетплейс OpenSea звільнить 20% співробітників — Finance.ua

NFT-маркетплейс OpenSea звільнить 20% співробітників Вчора 22:12 — Фондовий ринок

NFT-маркетплейс OpenSea звільнить 20% співробітників

Найбільший NFT-маркетплейс OpenSea скоротить 20% персоналу, повідомив співзасновник та CEO компанії Девін Фінзер у листі до команди.

Масові звільнення він пояснив «безпрецедентним поєднанням криптозими та великою макроекономічною нестабільністю».

«Нам необхідно підготувати компанію до можливого тривалого спаду», — зазначив Фінзер.

За його словами, внесені зміни дозволять платформі продовжувати діяльність за різних негативних сценаріїв «до п’яти років за поточних обсягів торгів».

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«Звільнення відображають важкий стан крипторинку, сукупна вартість якого знизилася більш ніж на дві третини порівняно з торішнім піком. Те, що OpenSea, найбільший у світі NFT-маркетплейс, скоротив робочі місця, дає чітке розуміння того, що жодну компанію не захищено від тиску так званої криптозими», — додав Фінзер.

Раніше про скорочення вже оголосила низка учасників криптоіндустрії, включаючи Gemini, Coinbase, Crypto.com, BlockFi, BitMEX, Bitpanda та Compass Mining.

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