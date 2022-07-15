NFT-маркетплейс OpenSea звільнить 20% співробітників — Finance.ua

NFT-маркетплейс OpenSea звільнить 20% співробітників
Найбільший NFT-маркетплейс OpenSea скоротить 20% персоналу, повідомив співзасновник та CEO компанії Девін Фінзер у листі до команди.
Масові звільнення він пояснив «безпрецедентним поєднанням криптозими та великою макроекономічною нестабільністю».
«Нам необхідно підготувати компанію до можливого тривалого спаду», — зазначив Фінзер.
За його словами, внесені зміни дозволять платформі продовжувати діяльність за різних негативних сценаріїв «до п’яти років за поточних обсягів торгів».
«Звільнення відображають важкий стан крипторинку, сукупна вартість якого знизилася більш ніж на дві третини порівняно з торішнім піком. Те, що OpenSea, найбільший у світі NFT-маркетплейс, скоротив робочі місця, дає чітке розуміння того, що жодну компанію не захищено від тиску так званої криптозими», — додав Фінзер.
Раніше про скорочення вже оголосила низка учасників криптоіндустрії, включаючи Gemini, Coinbase, Crypto.com, BlockFi, BitMEX, Bitpanda та Compass Mining.
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