NFT і крипта на допомогу української армії: добірка діджитал-проєктів — Finance.ua

NFT і крипта на допомогу української армії: добірка діджитал-проєктів
Допоки українські воїни гідно захищають наші рідні землі, чимало громадян та іноземців намагаються допомогти країні на своїх фронтах, зокрема й у цифровому просторі.
Finance.ua зробив добірку цікавих проєктів, покликаних протистояти окупантам на технологічному фронті та допомагати армії України.
Донати у криптовалюті, NFT та інші технології:
українська організація «Повернись живим» , що є одним із найбільших фондів допомог військовим, окрім гривні, приймає платежі у Bitcoin, Ethereum та Tether;
фонд Aid for Ukraine від компанії Everstake за підтримки блокчейну Solana, перераховує зібрану криптовалюту на офіційні рахунки армії та гуманітарної допомоги;
некомерційна організація із захисту прав людини у всьому світі Human Rights Foundation створила можливість донатів в BTC;
Unchain Fund допомагає в евакуації людей та підтримує громадянське населення їжею, ліками та речами першої необхідності;
українська кіберполіція створила криптогаманці для підтримки Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС;
ланчпад платформа Boca Chica (HAPI Protocol) запустила можливість задонатити через мережі Solana та Near як на потреби української армії, так і на гуманітарні цілі;
міжнародна організація Pussy Riot створила організацію UkraineDAO, покликану фінансово допомагати Україні у війні проти росії. За її допомоги започатковано аукціон з продажу NFT «Український прапор»;
ініціативна група з України, до якої увійшли IT-підприємці, мистецтвознавці, художники та медіа-менеджери, створила NFT-колекцію artWARks для збору коштів на благодійну допомогу. Колекція складається з арт-робіт, присвячених війні;
благодійний NFT-проєкт із назвою, що вже стала гаслом українського протистояння «Russian ship — f*ck you», проти диктатури Путіна. Також створена колекція невзаємозамінних токенів про українських героїв. Усі кошти зібрані від продажу колекцій передаються на підтримку української армії та благоднійної допомоги Україні;
IT-стартап Holy Water разом з українськими художниками запускає NFT-колекцію про події в Україні. Мета — зібрати 1 мільйон доларів на потреби нашої армії. Усі кошти, отримані від продажу NFT, стартап перерахує на офіційний криптогаманець України.