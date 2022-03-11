NFT і крипта на допомогу української армії: добірка діджитал-проєктів — Finance.ua

NFT і крипта на допомогу української армії: добірка діджитал-проєктів

NFT і крипта на допомогу української армії: добірка діджитал-проєктів

Допоки українські воїни гідно захищають наші рідні землі, чимало громадян та іноземців намагаються допомогти країні на своїх фронтах, зокрема й у цифровому просторі.

Finance.ua зробив добірку цікавих проєктів, покликаних протистояти окупантам на технологічному фронті та допомагати армії України.

Донати у криптовалюті, NFT та інші технології:

українська організація «Повернись живим» , що є одним із найбільших фондів допомог військовим, окрім гривні, приймає платежі у Bitcoin, Ethereum та Tether;

фонд Aid for Ukraine від компанії Everstake за підтримки блокчейну Solana, перераховує зібрану криптовалюту на офіційні рахунки армії та гуманітарної допомоги;



некомерційна організація із захисту прав людини у всьому світі Human Rights Foundation створила можливість донатів в BTC;



Unchain Fund допомагає в евакуації людей та підтримує громадянське населення їжею, ліками та речами першої необхідності;



українська кіберполіція створила криптогаманці для підтримки Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС;



ланчпад платформа Boca Chica (HAPI Protocol) запустила можливість задонатити через мережі Solana та Near як на потреби української армії, так і на гуманітарні цілі;

міжнародна організація Pussy Riot створила організацію UkraineDAO, покликану фінансово допомагати Україні у війні проти росії. За її допомоги започатковано аукціон з продажу NFT «Український прапор»;



ініціативна група з України, до якої увійшли IT-підприємці, мистецтвознавці, художники та медіа-менеджери, створила NFT-колекцію artWARks для збору коштів на благодійну допомогу. Колекція складається з арт-робіт, присвячених війні;



благодійний NFT-проєкт із назвою, що вже стала гаслом українського протистояння «Russian ship — f*ck you», проти диктатури Путіна. Також створена колекція невзаємозамінних токенів про українських героїв. Усі кошти зібрані від продажу колекцій передаються на підтримку української армії та благоднійної допомоги Україні;



IT-стартап Holy Water разом з українськими художниками запускає NFT-колекцію про події в Україні. Мета — зібрати 1 мільйон доларів на потреби нашої армії. Усі кошти, отримані від продажу NFT, стартап перерахує на офіційний криптогаманець України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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