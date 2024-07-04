NFC в iPhone та Apple Watch зможе виконувати кілька дій одним дотиком — Finance.ua

NFC в iPhone та Apple Watch зможе виконувати кілька дій одним дотиком 04.07.2024, 00:49 — Технології&Авто

NFC в iPhone та Apple Watch зможе виконувати кілька дій одним дотиком

iPhone та Apple Watch у майбутньому, можливо, зможуть підтримувати кілька дій через NFC одночасно завдяки технології NFC Multi-Purpose Tap, яка була представлена ​​асоціацією NFC Forum.

Наприклад, за допомогою цієї функції достатньо один раз прикласти смартфон до NFC-мітки, щоб сплатити за покупку та отримати бали по карті лояльності.

Читайте також iOS 18 покаже час, навіть якщо iPhone розряджений

Поки що функція є концептом, але NFC Forum вже готується до її тестування.

Apple є одним із головних членів NFC Forum і часто однією з перших впроваджує у свої пристрої нові фішки. Але NFC Multi-Purpose Tap не коментувала.

iLenta За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.