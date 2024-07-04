NFC в iPhone та Apple Watch зможе виконувати кілька дій одним дотиком — Finance.ua
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NFC в iPhone та Apple Watch зможе виконувати кілька дій одним дотиком

Технології&Авто
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NFC в iPhone та Apple Watch зможе виконувати кілька дій одним дотиком
NFC в iPhone та Apple Watch зможе виконувати кілька дій одним дотиком
iPhone та Apple Watch у майбутньому, можливо, зможуть підтримувати кілька дій через NFC одночасно завдяки технології NFC Multi-Purpose Tap, яка була представлена ​​асоціацією NFC Forum.
Наприклад, за допомогою цієї функції достатньо один раз прикласти смартфон до NFC-мітки, щоб сплатити за покупку та отримати бали по карті лояльності.
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Поки що функція є концептом, але NFC Forum вже готується до її тестування.
Apple є одним із головних членів NFC Forum і часто однією з перших впроваджує у свої пристрої нові фішки. Але NFC Multi-Purpose Tap не коментувала.
За матеріалами:
iLenta
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