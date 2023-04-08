Незаконний збір та використання даних. Канада розпочала розслідування щодо ChatGPT — Finance.ua
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Незаконний збір та використання даних. Канада розпочала розслідування щодо ChatGPT

Технології&Авто
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Незаконний збір та використання даних. Канада розпочала розслідування щодо ChatGPT
Незаконний збір та використання даних. Канада розпочала розслідування щодо ChatGPT
Управління комісара з питань конфіденційності Канади (OPC) розпочало розслідування щодо OpenAI, що розробила чат-бот ChatGPT, у зв’язку зі скаргою на збір, використання та розкриття особистої інформації без згоди.
Як це повідомляє Betakit, розслідування проводиться на тлі нещодавніх зусиль уряду та регулювання розробки та впровадження технологій ШІ.
Нещодавно Італія заблокувала ChatGPT через проблеми з дотриманням законодавства щодо персональних даних. За додатковою інформацією до італійців звернулися регулятори Франції та Ірландії. Голова Національної служби захисту даних Німеччини Ульріх Кельбер також напередодні заявив, що його країна може наслідувати приклад Італії та заборонити популярну програму з міркувань захисту персональних даних користувачів.

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У 2022 році уряд Канади подав законопроєкт про конфіденційність, який створить перший у Канаді закон, який регулює високоефективні системи ШІ. Якщо його буде прийнято, то в Канаді з’явиться нормативна база проєктування, розробки, використання та надання систем ШІ.
У березні в ChatGPT стався збій, який і спричинив поточні проблеми — заголовки чатів одних користувачів стали доступні іншим, є й повідомлення про інциденти, коли ChatGPT повідомляв елементи особистих даних — номери телефонів або адреси email — у відповідях користувачам.
За матеріалами:
НВ
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