Незаконний видобуток торфу зі збитками у понад 1,6 млн на Київщині — Finance.ua
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Незаконний видобуток торфу зі збитками у понад 1,6 млн на Київщині

Кримінал
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Київською міською прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно організованої групи, учасники якої займались незаконним видобутком корисної копалини загальнодержавного значення на території Київської області.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, організатор групи, будучи обізнаним про наявність родовища торфу на земельних ділянках, розташованих на території Бучанського району Київщини, розробив план видобутку корисної копалини для продажу на території України та за кордоном через підконтрольне підприємство.
Оформивши право землекористування на ділянку, чоловік розпочав незаконний видобуток торфу без оформлення спеціального дозволу. До цих робіт він також долучив двох довірених осіб, які за допомогою спеціальної техніки здійснювали видобуток торфу та у період з травня по вересень 2022 року отримували виручку від його продажу.
Розмір екологічного збитку, спричиненого державі, становить понад 1,6 млн гривень. Наразі обвинувальні акти відносно 3 осіб скеровано до суду. Крім того, Київською обласною військовою адміністрацією заявлено позов до обвинувачених щодо відшкодування екологічного збитку, спричиненого державі.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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