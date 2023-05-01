Нейромережа ChatGPT назвала 10 найбільш затребуваних професій майбутнього — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нейромережа ChatGPT назвала 10 найбільш затребуваних професій майбутнього

364
Нейромережа ChatGPT назвала 10 найбільш затребуваних професій майбутнього
Нейромережа ChatGPT назвала 10 найбільш затребуваних професій майбутнього
У майбутньому з’явиться безліч нових професій. І багато з них пов’язані зі штучним інтелектом.
Фахівці видання NN запитали у чат-бота ChatGPT, які професії він вважає найбільш затребуваними в майбутньому.
Топ-10 перспективних професій від ChatGPT виглядає наступним чином:
  1. Інженер-програміст алгоритмів, систем машинного навчання та ШІ. Він буде навчати й оптимізувати нейромережі.
  2. Робототехнік займеться створенням роботів та їхньою інтеграцією у виробничі процеси. Також зможе лагодити їх.
  3. Експерт із кібербезпеки. Свого роду захисник від хакерів.
  4. Біотехнолог.
  5. Розробники в галузі VR і AR.
  6. Експерт у галузі блокчейну і криптовалют.
  7. Інженер зі стійкості енергетики.
  8. Експерт у галузі генної терапії та генного редагування.
  9. Дата-аналітик.
  10. Експерт у галузі інтернету речей.

Довідка Finance.ua

  • ChatGPT настільки популярний, що цей пошуковий запит обігнав такі запити як «Чемпіонат світу з футболу 2023», «Війна в Україні» або «Курс долара».
  • Відвідуваність сайту компанії openai.com зросла в 36 разів з листопада 2022 року до січня 2023 року, з 16 мільйонів до 667 мільйонів відвідувачів на місяць.
  • Інтерес до цього чат-боту цілком заслужений. Ця технологія може найближчим часом сильно змінити той світ, у якому ми живемо. У добрий чи поганий бік? Поки що не відомо.

Що таке ChatGPT і чому він такий популярний

За матеріалами:
itechua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.