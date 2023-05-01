Нейромережа ChatGPT назвала 10 найбільш затребуваних професій майбутнього — Finance.ua

Нейромережа ChatGPT назвала 10 найбільш затребуваних професій майбутнього
У майбутньому з’явиться безліч нових професій. І багато з них пов’язані зі штучним інтелектом.
Фахівці видання NN запитали у чат-бота ChatGPT, які професії він вважає найбільш затребуваними в майбутньому.
Топ-10 перспективних професій від ChatGPT виглядає наступним чином:
- Інженер-програміст алгоритмів, систем машинного навчання та ШІ. Він буде навчати й оптимізувати нейромережі.
- Робототехнік займеться створенням роботів та їхньою інтеграцією у виробничі процеси. Також зможе лагодити їх.
- Експерт із кібербезпеки. Свого роду захисник від хакерів.
- Біотехнолог.
- Розробники в галузі VR і AR.
- Експерт у галузі блокчейну і криптовалют.
- Інженер зі стійкості енергетики.
- Експерт у галузі генної терапії та генного редагування.
- Дата-аналітик.
- Експерт у галузі інтернету речей.
Довідка Finance.ua
- ChatGPT настільки популярний, що цей пошуковий запит обігнав такі запити як «Чемпіонат світу з футболу 2023», «Війна в Україні» або «Курс долара».
- Відвідуваність сайту компанії openai.com зросла в 36 разів з листопада 2022 року до січня 2023 року, з 16 мільйонів до 667 мільйонів відвідувачів на місяць.
- Інтерес до цього чат-боту цілком заслужений. Ця технологія може найближчим часом сильно змінити той світ, у якому ми живемо. У добрий чи поганий бік? Поки що не відомо.
Що таке ChatGPT і чому він такий популярний
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