Нейромережа ChatGPT назвала 10 найбільш затребуваних професій майбутнього — Finance.ua

Нейромережа ChatGPT назвала 10 найбільш затребуваних професій майбутнього Сьогодні 12:04

Нейромережа ChatGPT назвала 10 найбільш затребуваних професій майбутнього

У майбутньому з’явиться безліч нових професій. І багато з них пов’язані зі штучним інтелектом.

Фахівці видання NN запитали у чат-бота ChatGPT, які професії він вважає найбільш затребуваними в майбутньому.

Топ-10 перспективних професій від ChatGPT виглядає наступним чином:

Інженер-програміст алгоритмів, систем машинного навчання та ШІ. Він буде навчати й оптимізувати нейромережі. Робототехнік займеться створенням роботів та їхньою інтеграцією у виробничі процеси. Також зможе лагодити їх. Експерт із кібербезпеки. Свого роду захисник від хакерів. Біотехнолог. Розробники в галузі VR і AR. Експерт у галузі блокчейну і криптовалют. Інженер зі стійкості енергетики. Експерт у галузі генної терапії та генного редагування. Дата-аналітик. Експерт у галузі інтернету речей.

Довідка Finance.ua

ChatGPT настільки популярний, що цей пошуковий запит обігнав такі запити як «Чемпіонат світу з футболу 2023», «Війна в Україні» або «Курс долара».

Відвідуваність сайту компанії openai.com зросла в 36 разів з листопада 2022 року до січня 2023 року, з 16 мільйонів до 667 мільйонів відвідувачів на місяць.

Інтерес до цього чат-боту цілком заслужений. Ця технологія може найближчим часом сильно змінити той світ, у якому ми живемо. У добрий чи поганий бік? Поки що не відомо.

itechua За матеріалами:

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