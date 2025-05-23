Нетиповий лот: Фонд гарантування виставляє на продаж ювелірні вироби «Промінвестбанку» — Finance.ua
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Нетиповий лот: Фонд гарантування виставляє на продаж ювелірні вироби «Промінвестбанку»

Фондовий ринок
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Нетиповий лот: Фонд гарантування виставляє на продаж ювелірні вироби «Промінвестбанку»
Нетиповий лот: Фонд гарантування виставляє на продаж ювелірні вироби «Промінвестбанку»
29 травня у системі Прозорро. Продажі відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ «Промінвестбанк», що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Про це повідомляє ФГВФО.
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Цього разу на торги виставлено нетиповий лот — ювелірні вироби. Участь в онлайн-аукціоні можуть взяти усі охочі — як юридичні, так і фізичні особи, крім рф або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.
До складу лоту №G32N027558 включено 1730 ювелірних виробів — срібні сережки та каблучки 925 проби.
Частина прикрас — оздоблені ювелірним камінням. Повний перелік виставлених на продаж виробів — за посиланням.
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Аукціон відбудеться 29 травня і пройде за англійською моделлю, яка передбачає три раунди з підвищення ціни.
Початкова ціна лоту — 993 059,00 грн.
Зверніть увагу, заявки на участь у торгах приймаються до 20:00 28 травня. Більше деталей про торги — за посиланням.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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