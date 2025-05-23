Нетиповий лот: Фонд гарантування виставляє на продаж ювелірні вироби «Промінвестбанку» — Finance.ua

Нетиповий лот: Фонд гарантування виставляє на продаж ювелірні вироби «Промінвестбанку» Сьогодні 18:12 — Фондовий ринок

Нетиповий лот: Фонд гарантування виставляє на продаж ювелірні вироби «Промінвестбанку»

29 травня у системі Прозорро. Продажі відбудеться аукціон з продажу активів ПАТ «Промінвестбанк», що ліквідується Фондом гарантування вкладів. Про це повідомляє ФГВФО

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Цього разу на торги виставлено нетиповий лот — ювелірні вироби. Участь в онлайн-аукціоні можуть взяти усі охочі — як юридичні, так і фізичні особи, крім рф або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на розрахунок із кредиторами банку.

До складу лоту №G32N027558 включено 1730 ювелірних виробів — срібні сережки та каблучки 925 проби.

Частина прикрас — оздоблені ювелірним камінням. Повний перелік виставлених на продаж виробів — Частина прикрас — оздоблені ювелірним камінням. Повний перелік виставлених на продаж виробів — за посиланням

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Аукціон відбудеться 29 травня і пройде за англійською моделлю, яка передбачає три раунди з підвищення ціни.

Початкова ціна лоту — 993 059,00 грн.

Зверніть увагу, заявки на участь у торгах приймаються до 20:00 28 травня. Більше деталей про торги — за посиланням

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