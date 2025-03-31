Фонд гарантування повернув кошти понад 90% вкладників банків у процесі ліквідації — Finance.ua

Фонд гарантування повернув кошти понад 90% вкладників банків у процесі ліквідації Сьогодні 16:17

Фонд гарантування повернув кошти понад 90% вкладників банків у процесі ліквідації

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив понад 90% гарантованих сум вкладникам банків, що перебувають у процесі ліквідації.

Йдеться про виплати гарантованих сум у банках, ліквідацію яких здійснює Фонд гарантування вкладів.

Про це повідомляє ФГВФО.

«Закон про систему гарантування дає максимальний термін для початку виплат 20 робочих днів, але по факту ми робимо це швидше: на 13 — 15-й робочий день Фонд розпочинає виплати вкладникам і стає кредитором такого неплатоспроможного банку», — деталізувала директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай в ефірі каналу «Ми — Україна».

За її словами, процес максимально простий і швидкий: у Фонду є банки агенти (їх на сьогодні налічується 16), які отримують інформацію про базу вкладників, і будь-який вкладник може або завітати до відділення такого банку-агента, або отримати кошти через онлайн-сервіси банків, а також сервіс «Повернення вкладів» у мобільному застосунку «Дія».

«Ми запровадили таку можливість у жовтні 2023 року, і дуже цікавим фактом для нас було те, що деякі вкладники, які не отримали кошти ще протягом 2014 — 2015 років, отримали їх через «Дію», — зауважила керівниця Фонду.

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Тих же, хто досі не отримав належні їм виплати, запрошують зробити це, звернувшись до банку-агента або скористатися застосунком «Дія», повідомила Білай.

Вона зазначила, що кошти можна отримати протягом строку ліквідації банку, тобто впродовж трьох років, але цей строк продовжено до завершення воєнного стану «плюс» 6 місяців.

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