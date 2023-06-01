Netlix зіткнувся з хвилею відписок після заборони шерінгу паролів — Finance.ua

Netlix зіткнувся з хвилею відписок після заборони шерінгу паролів Сьогодні 10:48 — Світ

Netlix зіткнувся з хвилею відписок після заборони шерінгу паролів

Нещодавнє рішення Netflix посилити свою політику щодо обміну паролями викликало обурення серед користувачів. Низка клієнтів стрімінгового сервісу скасовують підписки та закликають кенсилити Netflix у соціальних мережах, пише PhoneArena

Що сталося?

Намагаючись обмежити спільне використання паролів, Netflix нещодавно запровадив суворіші заходи у США та інших країнах світу. Тепер гігант потокового мовлення вимагає, щоб кожен акаунт належав одній родині, тобто особи, які проживають за межами місця проживання власника акаунта, повинні або придбати власну підписку, або сплачувати додаткові гроші за користування.

Ці заходи привернули значну увагу в соціальних мережах, де хештег #CancelNetflix став об'єднуючим закликом для незадоволених підписників. Однак, хоча негативна реакція може призвести до деяких скасувань, Netflix залишається оптимістичним щодо перспектив зростання своїх доходів.

Важливо зазначити, що сплеск скасувань не можна пов’язувати виключно з політикою обміну паролями, оскільки інші фактори, такі як якість оригінального контенту та скасування популярних серіалів, також сприяли незадоволенню підписників.

Очікування щодо доходів та довгострокова стратегія Netflix

Netflix, ймовірно, очікував певної негативної реакції після запровадження більш суворої політики обміну паролями. Компанія припускала, що будь-які втрати в бізнесі через скасування будуть компенсовані коштом осіб, які вирішать платити за власні акаунти, або коштом тих, хто готовий фінансувати підписки для інших. Однак, схоже, що деякі давні і віддані підписники Netflix прощаються з потоковою платформою.

Попри потенційні скасування, Netflix зберігає позитивний прогноз щодо зростання своїх доходів. На початку цього року компанія визнала можливість короткострокових скасувань на кожному ринку, але висловила впевненість у тому, що з часом доходи покращаться.

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Заохочуючи окремі домогосподарства активувати власні акаунти та дозволяючи створювати додаткові облікові записи, Netflix очікує на збільшення загального доходу. Однак ефективне управління створенням додаткових облікових записів може виявитися складним завданням для компанії. Зрештою, здатність Netflix утримувати колишніх користувачів, які поділилися своїми паролями, залежатиме від його здатності створювати цікавий контент.

Наслідки та поточна статистика підписників

Станом на перший квартал цього року Netflix міг похвалитися приголомшливими 232,5 мільйонами підписників по всьому світу, з яких приблизно 74,4 мільйона — лише у Сполучених Штатах. Компанія отримала З мільярди доларів доходів лише в першому кварталі 2023 року і залишається домінуючою силою в індустрії стрімінгових сервісів.

Однак зараз перед компанією стоїть делікатне завдання досягти балансу між посиленням контролю над спільним використанням паролів і продовженням виробництва цікавого контенту, який виправдовує вартість індивідуальних підписок.

Телеканал 24 За матеріалами:

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