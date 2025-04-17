Netflix прагне досягти ринкової капіталізації $1 трлн до 2030 року — Finance.ua

Netflix прагне досягти ринкової капіталізації $1 трлн до 2030 року Сьогодні 04:12 — Технології&Авто

Netflix прагне досягти ринкової капіталізації $1 трлн до 2030 року

Netflix планує стати компанією з ринковою капіталізацією $1 трлн до кінця десятиліття. Наразі капіталізація Netflix становить близько $400 млрд.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на учасників щорічної бізнес-наради компанії, що відбулася в березні.

Щоб досягти цієї мети, компанія планує подвоїти річний дохід — із $39 млрд у 2024 році до $78 млрд у 2030-му. За останні п’ять років виручка Netflix зросла на 93,5%, проте тоді ринок стримінгу стрімко зростав і мав менше конкуренції. Тепер же для реалізації своїх планів компанія робить ставку не лише на підписки, а й на розвиток рекламного напряму.

Читайте також Співзасновник Netflix передав $2 млн на військову допомогу Україні

Зокрема, Netflix планує заробляти $9 млрд на рекламі до 2030 року. Хоча компанія не розкривала рекламні доходи від запуску тарифу з рекламою у 2022 році, за оцінками eMarketer, у 2025 році Netflix отримає понад $2 млрд на американському ринку. Компанія хоче збільшити кількість підписників на найдешевший рекламний тариф, а також розвивати показ живих трансляцій, під час яких рекламу бачитимуть навіть користувачі підписок без реклами.

Щоб отримати більший контроль над доходами, Netflix також запускає власну рекламну технологію — платформу Netflix Ads Suite. Вона включає сервер оголошень і систему управління рекламним інвентарем. Платформа дозволить вводити нові формати реклами, зберігаючи її обсяг на рівні чотирьох хвилин на годину.

Читайте також Netflix підвищує ціни після рекордного зростання кількості підписників

Попри те, що компанія більше не публікуватиме статистику щодо кількості підписників, вона прагне досягти 410 млн користувачів до 2030 року — на 108 млн більше, ніж у 2024-му. Лише минулого року Netflix залучила 41 млн нових підписників, що стало рекордом, особливо в четвертому кварталі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.