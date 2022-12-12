Nestle побудує на Волині завод з виготовлення вермішелі за $39 млн — Finance.ua
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Nestle побудує на Волині завод з виготовлення вермішелі за $39 млн

Фондовий ринок
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Компанія Nestle інвестує 39,4 млн доларів на відкриття нового заводу з виготовлення вермішелі на Волині. Підприємство побудують у селі Смолигів, що за 25 км від Луцька. На підприємстві планують працевлаштувати 1,5 тис. людей, а продукцію продаватимуть не лише в Україні, а й за її межами.
Про відкриття нового виробничого майданчика компанії Nestle повідомив Forbes у понеділок, 12 грудня. Зазначається, що сумарно Nestle інвестує 39,4 млн доларів у відкриття нового виробничого майданчика у Смолигові Волинської області. Разом із фабрикою в Торчині виробнича мережа на Волині стане європейським регіональним хабом компанії для категорії кулінарних продуктів.
Компанія заявила, що в хабі буде працевлаштовано 1,5 тис. людей на виробництві, яке забезпечуватиме постачання вермішелі як на ринок України, так і на інші європейські ринки.
«Це важливий крок для Nestle, зроблений у дуже складний для країни час. Ми прагнемо створити хаб із виробництва харчових та кулінарних продуктів, забезпечуючи додаткові робочі місця й задовольняючи потреби українців і громадян інших європейських країн у високоякісних продуктах», — заявив Алессандро Дзанеллі, гендиректор Nestle в Україні та Південно-Східній Європі.
Додамо, що в 2003 році Nestle викупила акції підприємства «Волиньхолдінг», яке випускає соуси під брендом «Торчин». Підприємство працює у селищі Торчин, що біля Смолигова.
За матеріалами:
Zaxid.net
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