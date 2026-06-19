Нестачу робочої сили вже мають рекордні 69% підприємств Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Нестачу робочої сили вже мають рекордні 69% підприємств

«Брак робочої сили» лідирує серед основних перешкод для ведення бізнесу у воєнний час, однак у травні ця проблема ще більше загострилася.

Рекордні 69% бізнесів — це найбільший показник з початку щомісячних опитувань.

Про це свідчать результати 49-го щомісячного опитування, яке ІЕД провів серед 469 промислових підприємств.

«У нас упродовж кількох місяців перешкода „брак робочої сили“ б’є рекорди. Ця перешкода залишається на першому місці вже більше півтора року. При цьому у травні з таким високим результатом, як 69%. Бізнес хвилюється через нестачу кадрів», — розповів старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Перешкоди для бізнесу

У травні відбулося несуттєве зменшення складності пошуку кваліфікованих працівників — із 62,3% до 60,6% впала частка підприємств, для яких таких працівників було важче знайти. Некваліфікованих працівників більш складно шукати — для 38,4% опитаних у травні порівняно з 34,3% у квітні.

Лише 2,4% підприємств планують зростання зайнятості у тримісячній перспективі, а 5,1% планують відправити працівників у вимушені відпустки.

Другу позицію серед головних перешкод утримує «зростання цін на сировину, матеріали та товари» — показник дещо знизився з 56% до 49%.

Незначною мірою зменшилась частка тих, кого хвилює «небезпека працювати»: ця проблема стала перешкодою для 44% бізнесів після 46% в квітні, що дозволяє їй утримувати третє місце четвертий місяць поспіль.

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Зберігається закономірність перешкоди «небезпечно працювати» залежно від розміру підприємства. Середні і великі підприємства частіше говорять про цю проблему — в травні 48% і 47% відповідно, оскільки саме вони, більш ймовірно, можуть стати об’єктом атак ворога.

Однак є помітні зміни щодо двох інших перешкод. Перешкода «зменшення попиту на продукцію/послуги» зросла з 26% до 38%. Крім цього, посилилися логістичні труднощі, про що свідчить зростання перешкоди «складнощі з перевезенням сировини чи готових товарів територією України» з 24% до 30%.

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По інших перешкодах не зафіксовано суттєвих змін. «Корупція» та «неправомірні вимоги або тиск із боку правоохоронних чи контрольних органів» залишаються «в тіні» основних перешкод — про них говорили в травні лише 7% і 3% опитаних відповідно.

31% підприємств тимчасово призупиняли роботу через відключення електроенергії у квітні, але переважно на нетривалі періоди часу. Водночас 41% бізнесів працювали безперервно, попри перебої. Вже 28% бізнесів не мали відключень електроенергії після 20% попереднього місяця.

Найбільші втрати робочого часу в мікро- та малих підприємствах (57%), серед галузей — у хімічній промисловості (6%), а в регіональному вимірі — у Києві (13%) і Сумській (9%) областях.

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