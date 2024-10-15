Нестача інвестицій в Європі перешкоджає поповненню запасів зброї України — FT — Finance.ua
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Нестача інвестицій в Європі перешкоджає поповненню запасів зброї України — FT

Світ
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Багато оборонних компаній в усьому світі збільшили виробництво всього — від боєприпасів до ракетних двигунів і ракет, щоб поповнити запаси, які були виснажені після того, як уряди країн постачали зброю Україні. Деякі європейські виробники озброєнь досягли прогресу за останні два з половиною роки, часто інвестуючи ще до отримання державних контрактів.
Про це зазначають кореспонденти газети Financial Times.
Том Волдвін, науковий співробітник з питань оборонних закупівель Міжнародного інституту стратегічних досліджень, сказав, що в деяких випадках європейські компанії збільшили виробництво артилерійських боєприпасів «в 10 разів порівняно з тим, що вони виробляли до війни».
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Компанія Rheinmetall планує збільшити виробництво 155-мм боєприпасів за стандартами НАТО з приблизно 100 тисяч боєприпасів до лютого 2022 року до 1,1 млн боєприпасів на рік з 2027 року. Шведська компанія Saab заявила, що вона планує подвоїти виробництво боєприпасів до 400 тисяч найближчим часом.
«Загалом зусилля щодо постачання та поповнення запасів стримуються обмеженнями в ланцюгах поставок. Представники галузі стверджують, що для того, щоб Європа змогла протистояти агресії росії й водночас поповнити виснажені запаси, необхідно значно більше інвестицій», — пишуть кореспонденти.
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Однією з головних проблем є дефіцит сировини, зокрема таких матеріалів, як бавовняне волокно, яке потрібне для виробництва нітроцелюлози, що використовується у виробництві артилерійських снарядів та вибухових речовин. Тому компанія Rheinmetall заявила, що збільшила запас певних видів сировини, таких як бавовняні волокна і броньована сталь, щоб зменшити ризики для своїх ланцюгів постачання.
«Хоча компанії вже уклали контракти з урядами на збільшення потужностей, нарощування виробництва потребує часу», — додають кореспонденти.
За матеріалами:
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