Неочевидні ознаки вигорання на роботі, і що з цим робити — Finance.ua

Неочевидні ознаки вигорання на роботі, і що з цим робити

Спочатку ознаки вигорання можна переплутати зі звичайною втомою, але ігнорування вигорання може призвести до депресії чи інших розладів. Є декілька маркерів, які допоможуть вам помітити свої зміни, а відповідно — швидше повернутися до минулого натхненного ритму. Про це пишуть експерти work.ua

Проблеми зі сном

Важко налаштуватися на продуктивність, коли базова потреба у сні залишається не закритою. Нічні обстріли ще більше погіршують ситуацію, особливо коли зранку на роботу. Попри це, навіть у спокійніших обставинах навʼязливі думки чи безсоння не дають заснути.

Дратівливість

Навіть маленька проблема може вивести вас із рівноваги. По ваших співрозмовниках можна помітити, що ваші емоції їх спантеличують, адже раніше колеги не стикалися з такою різкою реакцією. Ви бачите всі неідеальності навколо й не можете не зациклюватися на цьому.

Відсторонення

Раніше ваша робота була наповненою та енергійною, а зараз ви чекаєте 18:00, щоби піти додому якомога швидше. Розмови з колегами стали поверхневими, а частіше за все вас вистачає на невеликий діалог на кухні офісу. Ви уникаєте спілкування і більше не берете активної участі в житті команди.

Надмірна самокритика

Ви сприймаєте свої недоліки серйозніше, ніж успіхи. Здається, що всі напрацювання ніби погіршилися в один момент, але насправді змінилося лише ставлення до завдань. Від вас часто лунає: «У мене не вийшло!», хоча колеги або керівництво кажуть зворотнє.

Труднощі з концентрацією

Замість розвʼязання одного питання, ви перемикаєтеся між вкладками, бігаючи в здогадках, за що ж першим взятися. У підсумку жодна із цих робіт не завершується вчасно, а керівник вказує вам на дрібні помилки, яких ви припустилися через неуважність. Виконувати посадові обовʼязки стало значно важче, бо не вдається сфокусуватися на декількох найважливіших завданнях.

Перевірте себе: чи вважаєте ви більшість із цих пунктів своєю новою реальністю? Якщо так, тоді саме час звернутися до себе й допомогти собі морально витримати кризу.

Що робити

Н відпускати ситуацію на самоплив. Будь-яка дія значно краща, ніж бездіяльність та байдужість до свого стану.

За потреби фахівець спрямує вас до психолога, психіатра чи психотерапевта.

Не замовчуйте проблему: попередьте керівника про своє вигорання. Так, у 2023 році дослідження Work.ua показувало, що 49% респондентів проживали цей стан. Оскільки рівень стресу не зменшується, проблема такого стану все ще залишається актуальною, і роботодавці вже добре знайомі з нею.

