Необхідний для вступу в ЄС: Кабмін затвердив план з енергетики та клімату до 2030 року — Finance.ua

Необхідний для вступу в ЄС: Кабмін затвердив план з енергетики та клімату до 2030 року Сьогодні 19:14 — Енергетика

Кабінет міністрів України схвалив Національний план з енергетики та клімату (НПЕК) до 2030 року. Цей план є однією з умов переговорного процесу та вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Соболєв зазначив, що план є стратегічним документом, спрямованим на узгодження екологічної, енергетичної та економічної політики для забезпечення сталого розвитку України.

«Ми йшли до ухвалення цього плану від минулої конференції з питань відновлення України у Лондоні в 2023 році, і сьогодні НПЕК затверджений. Під час великої війни й менш ніж за рік ми змогли розробити та ухвалити цей важливий документ. Для порівняння, іншим країнам потрібно 1,5−2 роки для розробки власних аналогічних планів», — написав він.

За словами Соболєва, розробка НПЕК була результатом спільної роботи понад 1500 представників різних секторів та зацікавлених сторін. Координацію розробки здійснювало Міністерство економіки України, залучаючи ключові міністерства і відомства, незалежних експертів, аналітичний центр DiXi Group та Інститут економіки та прогнозування НАН України, за підтримки Посольства Великої Британії та Net Zero World Initiative.

DiXi Group підкреслила, що Україна розробила НПЕК відповідно до вимог Регламенту (ЄС) 2018/1999 та з урахуванням найкращих практик країн-членів ЄС. Цей план є однією з умов переговорного процесу та вступу України до Європейського Союзу.

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Основні цілі НПЕК включають скорочення викидів парникових газів на 65% порівняно з рівнем 1990 року, досягнення 27% частки відновлюваних джерел енергії у загальному енергоспоживанні та диверсифікацію джерел і шляхів постачання енергоресурсів — не більше 30% від одного постачальника.

Директор досліджень DiXi Group Роман Ніцович зазначив, що особливістю українського НПЕК є включення цілей та заходів, спрямованих на захист і підвищення стійкості об’єктів критичної інфраструктури, що є особливо важливим в умовах повномасштабної війни.

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