Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів для «Укрзалізниці» — Шмигаль — Finance.ua
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Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів для «Укрзалізниці» — Шмигаль

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив оновлення пасажирського складу «Укрзалізниці» з віцепрем'єр-міністром Олександром Кубраковим і керівництвом компанії.
«Роль „УЗ“ у забезпеченні перемоги — надважлива. Залізничники постачають продукти, обладнання, техніку, евакуюють українців із небезпечних районів та вивозять поранених бійців. У цьому контексті є проблема — застарілий вагонний парк. Необхідно забезпечити виробництво нових і модернізацію старих вагонів», — написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За його словами, у планах компанії - виготовлення 100 пасажирських вагонів і 5 дизель-потягів.
«З боку уряду максимально сприятимемо цим завданням. Спільна й злагоджена робота — запорука нашої перемоги», — підсумував він.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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