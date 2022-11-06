Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати буржуйки у квартирах — Finance.ua
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Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати буржуйки у квартирах

Енергетика
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Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати буржуйки у квартирах
Нелегальний обігрів: чому не можна встановлювати буржуйки у квартирах
Кожен українець наразі занепокоєний проблемою опалення та електропостачання. Зима наближається, а значить, скоро тепло в оселях стане необхідним, як кисень. Уряд постійно наголошує, що цьогоріч зима буде тяжкою, та попереджає, що існує висока ймовірність проблем з опаленням.
Серед можливих варіантів утеплення свого помешкання, деякі українці серйозно замислюються про встановлення пічки-буржуйки у квартирі. Однак такий обігрівач не лише небезпечний, а й незаконний.

Чи допоможе пічка-буржуйка опалити квартиру взимку

Така пічка в змозі опалити лише одну невелику кімнату, адже вона дає дуже мало тепла і наповнити ним всю квартиру їй не під силу.

Чи безпечно встановлювати буржуйку у квартирі

Однозначно ні. У багатоквартирних будинках вентиляція не розрахована на таку велику кількість чадного газу, яку буде виробляти пічка. Навіть якщо ви виведете трубу від пічки у вікно, залишиться дуже висока ймовірність отруєння.

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До того ж у багатьох будинках термоізоляція підлоги проведена неправильно, тому чи спалахне ваш ламінат або лінолеум від надвисокої температури або від іскри, що вилетить із пічки — це лише питання часу.

Покарання

Встановлення буржуйки у квартирі — це порушення вимог пожежної безпеки та кримінальний злочин (ст. 270 ККУ «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки»), за який передбачена адміністративна або навіть кримінальна відповідальність. Таке рішення карається штрафом у розмірі 1000-4020 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років, або обмеженням волі/ позбавленням волі до 3 років.
Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.
За матеріалами:
visitukraine.today
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