Негода пошкодила майно: як отримати компенсацію — Finance.ua

Негода пошкодила майно: як отримати компенсацію Сьогодні 18:21 — Особисті фінанси

Сильний вітер, налипання мокрого снігу та обледеніння вирують зараз по усіх областях України. У такий період майно українців може бути пошкоджене внаслідок негоди. Як діяти у таких випадках, читайте у тексті.

У зимовий період негода може спричинити ситуацію, коли особисте майно може бути пошкоджене. Як от повалення дерева на припарковані автівки через надмірний снігопад чи зледеніння.

Алгоритм дій у разі пошкодження майна через негоду

У випадку, коли трапилася схожа ситуація, можна звернутися по компенсацію. Для цього потрібно насамперед:

Зафіксувати пошкодження: сфотографувати автівку, чи інше майно, що постраждало, з різних ракурсів;

Викликати поліцію, щоб підтвердити час та місце пошкодження майна, скласти протокол;

Обов’язково подбати про свідків, які зможуть підтвердити наслідки;

Можна для більшої кількості доказів знайти відеозаписи з камер спостереження, які були поблизу інциденту;

Також потрібно встановити, хто є балансоутримувачем території, де трапилася ситуація;

Після цього розпочнеться процес судів та експертиз.

Важливо знати, що весь процес буде тривалим і не завжди закінчуватиметься виплатою компенсації. Суд встановлюватиме, яка саме організація (ЖЕК, ОСББ, банк, магазин тощо) відповідатиме за нанесені пошкодження. До прикладу, якщо дерево пошкодило автівку, то експертиза повинна виявити, чи було воно аварійним.

Крім того, падіння дерева на автівку може бути не тільки через негоду, але й банально службовою недбалістю.

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Телеканал 24 За матеріалами:

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